Oscarová hvězda míří do Česka. Billy Bob Thornton zazpívá v malém klubu

Přestože existuje téměř dvě desítky let, až letos kalifornská rocková kapela The Boxmasters poprvé zamíří do Evropy. Skupina, ve které mimo jiné zpívá oscarový herec Billy Bob Thornton, vystoupí 16. července v pražském Futurum Music Baru. Smíchovský klub má kapacitu zhruba 400 lidí.

Billy Bob Thornton s kapelou The Boxmasters hrají skladbu That Mountain, záznam z rozhlasového pořadu Grand Ole Opry. Foto: ČTK/AP | Video: Grand Ole Opry

Vstupenky za 520 korun budou od pátku v prodeji na jeho webu a v síti GoOut, oznámila ve čtvrtek pořadatelská agentura D Smack U Promotion. Sedmašedesátiletý Billy Bob Thornton je držitelem Oscara za film Smrtící bumerang z roku 1996, který napsal, režíroval a ujal se v něm hlavní role. Ztělesnil retardovaného muže, jenž v dětství zabil svou matku i jejího milence a nyní se po letech v psychiatrické léčebně vrací do normálního života. Další oscarovou nominaci Thornton obdržel krátce nato za roli v krimi Jednoduchý plán. Kromě toho je známý ze snímků Armageddon, Muž, který nebyl, Banditi nebo Santa je úchyl. V poslední dekádě na sebe upozornil postavami zabijáka v televizním seriálu Fargo, právníka v Goliášovi nebo maršála v dobové minisérii 1883. Thornton se ale už od 70. let minulého století zároveň věnuje hudbě. Nejprve bubnoval v málo známé bluesrockové sestavě Tres hombres, začátkem nového tisíciletí vydal několik sólových alb, až roku 2007 založil rockové The Boxmasters, s nimiž nyní přijede do Česka. Frontmanem kapely je zpěvák a kytarista J. D. Andrew, dále v ní působí druhý kytarista, basista, bubeník Nick Davidson a Billy Bob Thornton původně coby druhý bubeník, dnes spíše jako zpěvák. Hrají hudbu vycházející z 60. let minulého století a kombinující rock'n'roll s country nebo rockabilly. Sestava vydala dvanáct desek. Má za sebou také incident z roku 2009, kdy byli The Boxmasters hosty pořadu Q v kanadském rozhlasu. Moderátor Jian Ghomeshi tehdy při představování hostů zmínil, že Thornton je známý jako herec. Ten se proti tomu ohradil a následně odmítl zodpovědět většinu dotazů. Například na otázku, kdy kapela vznikla, odvětil, že neví, o čem moderátor mluví. Nakonec ještě zkritizoval kanadské publikum. Video si během pár dnů pustily stovky tisíc lidí a mělo mezinárodní ohlas, psaly o něm třeba New York Times nebo Hospodářské noviny. Thorntonův mluvčí později sdělil, že se herec "jednoduše rozhodl tázajícímu neodpovídat kvůli směru, který nabral rozhovor už na počátku". "Dostal jste přece pokyny, že o tom se bavit nebudeme," říká v interview Thornton o své kariéře. "Chtěl byste, abych v rozhovoru vůbec nezmínil, čeho jste dosáhl jako herec a scenárista?" ptá se moderátor. "Přesně tak," odtuší Thornton. Video: Vystoupení kapely The Boxmasters v kanadském rozhlasu Kapela The Boxmasters roku 2009 způsobila rozruch interview v kanadském rozhlasu. | Video: Q

