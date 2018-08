Hip Hop Kemp: Festival uvede lesbickou hvězdu žánru i nejnebezpečnějšího rapera současnosti

Na letošním ročníku Hip Hop Kempu vystoupí Chief Keef, který má kvůli své kriminální minulosti zákaz vstupu do několika měst, nebo newyorská lesbická raperka Young M. A.

Už dlouho se ví, že Hip Hop Kemp je největším žánrovým festivalem ve střední Evropě, a odpovídá tomu také jeho letošní program. Mezi legendami a aktuálními hvězdami, za nimiž se posluchači předposlední srpnový víkend vypraví do Hradce Králové, lze ale nalézt také několik zajímavých jmen, která posouvají hranice rapové hudby. Zapadnout by neměla první lesbická rapová hvězda, hvězdy z divočiny serveru Soundcloud ani sociálně angažovaný básník.

Nejprve ale hvězdy. Tou největší v letošním programu je určitě jedenapadesátiletý GZA - zakládající člen skupiny Wu-Tang Clan a na sólové dráze také autor jedné z největších klasik žánru, alba Liquid Swords z poloviny 90. let minulého století. Raper, který má podle datových analýz druhou největší slovní zásobu na scéně, poslední roky moc desek nevydává a žije ze své slávy.

Silné zastoupení bude mít na letošním Hip Hop Kempu angažované undergroundové křídlo. Peruánsko-americký raper Immortal Technique spolupracoval se skupinou Public Enemy, vyzýval k odvolání amerického prezidenta Bushe mladšího a bojoval s nahrávacími společnostmi, aby měl absolutní kontrolu nad svou hudbou.

Jeho losangelský kolega Hopsin pro změnu vystupuje proti drogám a chce, aby hip-hop přinášel pozitivní poselství - Hopsinovy tracky se ale často zabývají psychickými problémy.

Hip-hop poslední roky řeší svoji latentní homofobii. Určitý posun přišel před šesti lety s coming-outem zpěváka Franka Oceana i nástupem homosexuálních rapperů jako Mikki Blanco nebo Zebra Katz. Na první mužskou hiphopovou megahvězdu s gay orientací ale ještě pořád čekáme.

Trochu jiné je to u leseb - newyorská Young M. A., která si v Hradci Králové odbude českou premiéru, o své homosexualitě mluví otevřeně a už má také první obrovský hit. Před dvěma lety zabodovala se skladbou OOOUUU, syrovým rapovým trackem, který se dostal do americké Top 20 a mezi nejlepší skladby roku ho zařadily časopis Rolling Stone i Billboard. Young M. A. teď připravuje debutové album nazvané Herstory In the Making, objevit by se mělo na podzim.

Dále je tu raper tak nebezpečný, že na některá místa za sebe musí posílat hologram: chicagský Chief Keef je patrně jediný žijící umělec, jemuž pořádají hologramové koncerty - také z praktických důvodů, do některých měst má kvůli své kriminální minulosti zákaz vstupu. Například do Londýna, kde v červenci odstartovalo jeho světové hologramové turné.

Na Hip Hop Kempu se ale hvězda podžánru drill objeví osobně a pokusí se dokázat, proč patří mezi nejopěvovanější rapery současnosti. K jeho enigmatické pověsti určitě přispívá i fakt, že roky nevydává oficiální desky, jen pololegální mixtapy.

Do stejné scény syrového rapu, který se šíří více na internetu než přes oficiální mediální kanály, patří i duo Suicideboys. Multitalentovaní bělošští bratranci z New Orleans obstarávají rap, beaty i videoklipy a jejich ponuré tracky se často točí kolem témat jako deprese a úzkostí.

HIP HOP KEMP 2018 - XVII edizione Festival with Atmosphere!



SUICIDEBOYS, pure loro vengono quindi a farsi un... https://t.co/b1vrP00aYI — HipHopKemp IT (@HipHopKempItaly) February 12, 2018

Na internetu si slávu vydobyl i skoro třicetiletý raper a básník Joyner Lucas, jehož zajímá přesah rapu a společenských témat. Upozornil na sebe před třemi lety skladbou Ross Capicchioni, kde v první osobě vypráví skutečný příběh detroitského školáka, který se dostal do potyčky s pouličním gangem a jako zázrakem přežil zásah třemi kulkami.

Lucasovým největším virálním hitem je ale rok staré video I'm Not Racist. Rapuje v něm monolog typického bělošského burana, který chrlí ty největší rasistické stereotypy a samozřejmě dodává, že "není rasista". Mrazivý klip má na YouTube přes 84 milionů zhlédnutí.

Z proramu Hip Hop Kempu stojí za zmínku také slavná filadelfská raperka Bahamadia, která má za sebou spolupráci s Ronim Sizem nebo The Roots, do kategorie veteránů už patří i Jeru The Damaja nebo Cunninlynguists.

Samozřejmostí jsou i domácí hvězdy - od Kontrafakt přes Chaozz až k PSH. Tři dny ve Festivalparku v Hradci Králové tedy slibují silné zážitky.