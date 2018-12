Přibývá koncertů na příští rok. Přijedou Sting, Slayer, Carreras či Smashing Pumpkins

Několik týdnů před Vánoci čeští pořadatelé v čele s pobočkou nadnárodní agentury Live Nation oznamují další koncerty na rok 2019. Do Česka se vrátí basista Sting, skupina Slayer, tenorista José Carreras nebo rockeři Smashing Pumpkins.

Americká thrashmetalová skupina Slayer, která na scéně působí od počátku 80. let minulého století, vystoupí 25. června příštího roku v pražské Tipsport areně. S českými fanoušky se rozloučí koncertem z turné nazvaného Final World Tour. Předprodej vstupenek v cenách od 1290 do 1990 korun bude zahájen 5. prosince.

"Témata jejich tvorby jsou jak globální genocida, chaos našeho zlomeného politického systému, tak i moc v těsné blízkosti světových hrůz. Vystoupení Slayer slibují mnohé, rozhodně však nečekejte žádné balady, žádná akustická čísla, žádná pomalá tempa," uvádí Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation.

Velká čtyřka žánru

V České republice mají Slayer, tvořící společně s kapelami Metallica, Megadeth a Anthrax takzvanou "velkou čtyřku" žánru, mnoho příznivců. Vystupovali zde na samostatných koncertech i festivalech. Naposledy byli před dvěma lety na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Například v roce 2014 vystoupili Slayer na metalovém festivalu Brutal Assault, roku 2010 se zase představili na festivalu Sonisphere v Milovicích na Nymbursku.

Slayer založil Kerry King, který na post druhého kytaristy našel Jeffa Hannemana a posléze na baskytaristu Toma Arayu, bubeníkem se stal Dave Lombardo. Formace je průkopníkem thrash metalu, což je tvrdší odnož heavy metalu, vyznačující se mimo jiné agresivním zvukem kytary. Jejich první studiové album Show No Mercy vyšlo roku 1983.

Mezi největší úspěchy "Slayerů" patří album Reign in Blood z roku 1986. Na kontě má kapela celkem dvanáct studiových alb, poslední přírůstek do diskografie nazvaný Repentless přibyl před třemi lety.

Někteří kritici kapele vyčítali koketování s fašismem či nacismem, hudebníci se ale od takových ideologií distancují. Nejkontroverznější písní byla Angel of Death (Anděl smrti), pojednávající o nechvalně proslulém nacistovi Josefu Mengelem.

Kytarista a spoluzakladatel kapely Hanneman zemřel v roce 2013 v kalifornské nemocnici na selhání jater, zřejmě v důsledku dlouhodobé vážné infekce. Tou se prý nakazil, když jej kousl pavouk. Na aktuálním turné Slayer vystupují v sestavě King, Araya, Paul Bostaph a Gary Holt.

Slayer - Raining Blood (Live) - YouTube. Zum Einsingen. https://t.co/VF5rvifjXv — Mark Schieritz (@schieritz) December 2, 2018

Sting tentokrát v Brně

Anglický zpěvák a basista Sting se minulý měsíc ukázal v pražském Foru Karlín v doprovodu jamajského pěvce Shaggyho. Příští rok bude Sting poprvé účinkovat v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Zahraje zde 12. července, vstupenky budou v prodeji od 7. prosince.

Show nazvaná My Songs se zaměří na Stingovy nejoblíbenější skladby typu Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne nebo Message in a Bottle. Sting všechny představí v doprovodu své rockové kapely.

Jako zvláštní hosty večera v zámecké zahradě pořadatelé slibují Vojtěcha Dyka s jeho B-Side Bandem, dále písničkářku Lenku Novou a také band klavíristy Petra Maláska.

Carrerase doprovodí český orchestr

Jeden z nejslavnějších světových tenorů José Carreras, jehož proslavily procítěné interpretace děl Giuseppa Verdiho a Giacoma Pucciniho, zazpívá 5. dubna v pražské O2 areně. Jednasedmdesátiletý interpret, známý z působení v hvězdném triu The Three Tenors s Plácidem Domingem a Lucianem Pavarottim, vystoupí za doprovodu Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Davida Giméneze.

"Španělský operní pěvec Carreras ztvárnil na předních operních scénách po celém světě přes šest desítek rolí a představil se po boku nejslavnějších operních pěvkyň. Rodák z Barcelony spolupracoval s těmi nejslavnějšími režiséry a dirigenty včetně Herberta von Karajana, který měl na jeho kariéru zásadní vliv," uvádí Petr Novák z agentury Live Nation.

Vstupenky na Carrerasův recitál v cenách od 1990 do 4990 korun budou v prodeji od 5. prosince.

V České republice vystupuje Carreras opakovaně. Naposledy se představil loni v květnu v brněnské DRFG Areně. Roku 2014 v Praze účinkoval na charitativním koncertě společně s houslistkou Vanessou Mae.

Jako operní pěvec Carreras debutoval v roce 1970 v Barceloně. Jeho široký koncertní repertoár zahrnuje přes šest stovek titulů rozmanitých stylů - od baroka až po současnou tvorbu. Jeho diskografie obsahuje přes 150 nahrávek, mnohé získaly zlatá či platinová ocenění.

V roce 1987 byla pěvci diagnostikována leukemie a lékaři mu dávali jen malou šanci na vyléčení a přežití. Po dlouhé a náročné léčbě se ale Carreras opět mohl vrátit na jeviště. V návaznosti na tuto zkušenost založil roku 1988 Nadaci Josého Carrerase proti leukemii.

Shinodova terapie

V pražském Foru Karlín příští rok vystoupí Mike Shinoda, hudebník, zpěvák a klíčová postava kapely Linkin Park. Přijede 19. března, aby představil svůj sólový projekt Post Traumatic. Stejnojmenné album vzniklo jako reakce na tragické úmrtí Shinodova pěveckého kolegy z Linkin Park Chestera Benningtona.

Shinodovo album Post Traumatic představuje osobní výpověď. Shinoda o albu mluví jako o jistém typu umělecké terapie. "Není to o pádu do smutku a temnoty, ale o cestě z nich ven," prohlásil. "Nemám rád koncerty, které posluchače deptají a stahují někam dolů, takže takové koncerty také nebudu hrát," dodal.

Dle pořadatelské agentury Charmenko CZ lze na koncertě čekat i písně z repertoáru Linkin Park nebo hiphopového projektu Fort Minor. Vstupenky v cenách 1190 až 1390 korun jsou již v prodeji.

I liked a @YouTube video https://t.co/JnlfWjZbFC Crossing A Line (Live on The Tonight Show) - Mike Shinoda — Meg☃️ (@MeganWellsbury) July 6, 2018

Smashing Pumpkins v původní sestavě

Rovněž v pražském Foru Karlín 6. června zahrají rockeři Smashing Pumpkins. Kapela ohlásila turné, na němž se představí původní členové sestavy Billy Corgan, Jimmy Chamberlin a James Iha. V tomto složení do světa vyrazí poprvé od roku 2000.

Do Prahy se kapela vrátí po osmi letech a oslaví zde třicáté výročí svého založení. Fanoušci se mohou těšit na skladby z průběhu celé kariéry Smashing Pumpkins - zazní materiál z jejich debutu Gish a z následujících alb Siamese Dream, Mellon Collie and the Infinite Sadness, Adore a Machina.

Ke Smashing Pumpkins se připojí také jejich dlouholetý spolupracovník, kytarista Jeff Schroeder. Skupina tak vystoupí se třemi kytaristy, aby se naživo co nejvíc přiblížila studiové podobě svých alb. "Program koncertů, stejně jako scéna, se budou naprosto lišit od toho, co jsme kdy udělali. Pokud je tohle šance na nový začátek, hodláme to pořádně rozjet," prohlásil Billy Corgan.

The Smashing Pumpkins vznikli roku 1988 v Chicagu, debutové album Gish vydali v roce 1991. K dnešnímu dni na trh poslali deset studiových alb, kterých prodali více než 30 milionů kusů. Vstupenky na pražský koncert Smashing Pumpkins za 1590 korun jsou již v prodeji.