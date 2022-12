Fanynka odešla s modřinami. Přestanu házet mikrofonem, slibuje zpěvák Guns N' Roses

Zpěvák Axl Rose na koncertech hardrockové skupiny Guns N' Roses po desítkách let přestane házet mikrofon divákům. Rozhodl se tak po vystoupení v Austrálii, ze kterého posluchačka odešla s modřinami pod očima, píše britský deník Guardian.

Šedesátiletý frontman na konci vystoupení tradičně háže bezdrátový mikrofon divákům v předních řadách. Při vystoupení Guns N' Roses minulé úterý na australském sportovním hřišti Adelaide Oval tak učinil v závěru písně Paradise City, která vygradovala večer čítající 29 skladeb. Rose se rozmáchl pravou rukou a hodil mikrofon. Ten podle australských médií trefil posluchačku Rebeccu Howeovou.

Místní deníky pak otiskly její fotografii z nemocnice, na které má pod oběma očima modřiny a šrámy na nose, líčí Guardian. "Uklonil se a hodil mikrofon. A bum, trefil mě rovnou do nosu," popsala divačka regionálnímu listu Adelaide Now. Dostat se z davu jí pomohl policista v civilu. "Kdyby ten mikrofon přiletěl o pár centimetrů vedle, mohla jsem přijít o oko. A co kdyby mě byl trefil do pusy a vyrazil mi zub?" stěžuje si Howeová.

Zpěvák se po několika dnech vyjádřil na Twitteru. "Samozřejmě nechceme kohokoliv zranit, nebo prostě aby byl na našich koncertech kdokoliv zraněný," napsal Axl Rose. "Hážu mikrofonem na konci našich show přes třicet let a vždycky mi přišlo, že je to známá a důležitá část, na kterou lidi čekají. Nehledě na to jsem se k přihlédnutím k bezpečnostnímu riziku rozhodl už dál mikrofon ani nic jiného fanouškům neházet," oznámil.

Podobnou situaci zažil roku 2013 rovněž v Austrálii, kdy jej devětatřicetiletý posluchač Darren Wright obvinil, že mu Axl Rose hozeným mikrofonem vyrazil část obou předních zubů. "Kvůli ostrým světlům a rachejtlím jsem nic neviděl. Když tu mě zničehonic něco praštilo do čelisti," uvedl tehdy posluchač. "Pár vteřin mi trvalo, než jsem pochopil, co se děje. Cítil jsem v ústech kusy zubů," dodal.

Fanouškovi se tehdy omluvil manažer kapely a nabídl, že mu pošle Axlem Rosem podepsaný mikrofon. "Obávám se, že ten mikrofon mi zuby nespraví, ani nezaplatí za zubaře," odmítl to posluchač s tím, že zpěváka zažaluje. Nakonec to zřejmě neudělal.

Podle serveru USA Today dnes nicméně nebezpečí na koncertech bývá oboustranné. Popovým hvězdám od zpěváka Harryho Stylese po španělskou Rosalíu se v posledních měsících přihodilo, že naopak fanoušci málem zranili je, když po nich házeli různé předměty.

Britskou hvězdu Harryho Stylese při vystoupení někdo trefil bonbonem Skittles do oka, jak na Instagramu potvrdil jeho spoluhráč Pauli Lovejoy. Incident zachycuje video.

Raper Kid Cudi v červenci odešel z pódia poté, co po něm několik fanoušků v americkém Miami hodilo lahve s vodou.

Španělskou zpěvačku Rosalíi předminulý měsíc v San Diegu někdo z diváků zasáhl pugétem květin, ukazuje jiné video.

Portorickému zpěvákovi Bad Bunnymu v létě kdosi hodil na pódium telefon.

Na aktuálním turné skupiny Guns N' Roses po Austrálii došlo ještě k jinému incidentu. Na stadionu v přímořském městě Gold Coast měl jeden fanoušek dron, se kterým přiletěl až ke kraji pódia a pokusil se odtamtud kapelu natáčet. Zpěvák mu před desítkami tisíc lidí začal vulgárně nadávat.

Později to na Twitteru rozvedl s tím, že kapela na turné zažila několik dronů, přičemž tento málem přiletěl na jeviště. "Podle policie se to stává čím dál častěji, hlavně na sportovních akcích. Samozřejmě na to nikdo nejsme zvyklí, což vede k impulzivním reakcím," uvedl Axl Rose a vyzval fanoušky, ať berou ohled na ostatní i kapelu.

Guns N' Roses letos v červnu vystoupili také na pražském Letišti Letňany. "Jako obvykle publikum nešetřili. Začali okolo tři čtvrtě na sedm a během následujících tří hodin zahráli zhruba třicet písní včetně přídavků," popsalo Aktuálně.cz.