Recenze: Dvojí hra, kokain a rap. Pusha T se s novou deskou drží na vrcholu

„Dělám to stejný album už 20 let,“ řekl magazínu Variety lakonicky americký raper Pusha T. Spíše než že by se posouval dopředu a experimentoval s trendy, svůj styl a zvuk prohlubuje. Jeho čtyři roky staré album Daytona získalo nominaci na prestižní cenu Grammy a na úspěch se pokouší navázat aktuální deska It’s Almost Dry.

Nabízí tvrdý, nekompromisní a energií napumpovaný rap jednoho z nejzkušenějších žijících interpretů žánru. Pětačtyřicetiletý veterán patřil k jeho tahounům začátkem tisíciletí s gangstersky laděným projektem Clipse.

Ten zformoval zkraje 90. let minulého století s bratrem Genem alias Malicem a jindy opomíjenou hiphopovou scénu amerického státu Virginie dokázali dostat na úroveň zbytku USA. Clipse se rozpadli začátkem uplynulé dekády, od té doby už Pusha T vydal čtyři ceněná sólová alba.

Respektují jej ostřílení umělci z branže, včetně slavného newyorského Nase a nejbohatšího rapera světa Jay-Z. Ten hostuje i na aktuální nahrávce. Společné a individuální úspěchy reflektují ve valivém tracku Neck & Wrist. Vlastnictví drahých hodinek berou jako důkaz úspěšné kariéry, zatímco Jay-Z se materialisticky chlubí i multimilionovou sbírkou umění.

Každá deska, kterou Pusha T vydá, je pro rapový svět událost - a It’s Almost Dry nepředstavuje výjimku. Namísto cílených provokací známých od kolegů tu nasazuje osobitost a ohlíží se zpátky, rekapituluje kariéru. Reflexe je plná sil a z hudby slyšíme, že všechny zlé zkušenosti ho spíš posílily.

Mimo záře reflektorů

Rapová historie Pushy T, občanským jménem Terrence Thorntona, začíná v roce 1996, kdy s projektem Clipse podepisují smlouvu s velkou nahrávací společností. Stalo se tak za pomoci Pharrella Williamse, který prorazil jako první úspěšný rapový producent ze státu Virginie a dnes je jednou z největších hvězd v této oblasti.

K vydání debutové desky ovšem vedla trnitá cesta. Neúspěch u prvního labelu a následný vyhazov, potom přesun k dceřiné firmě společnosti Sony. První album Lord Willin’, které Pharrell Williams produkoval, vyšlo až roku 2002. Čekání se ale vyplatilo. Nahrávka zaznamenala obrovský úspěch a bratry vystřelila vstříc hiphopové elitě.

Rapová scéna státu Virginie přitom oproti zbytku USA dlouho zaostávala. Východní pobřeží bylo považováno za kolébku moderního amerického hiphopu, ovšem její centrum leželo v New Yorku a tvářemi byli těžkotonážní rapeři jako The Notorious B.I.G. Na západním pobřeží v Los Angeles se ve stejnou dobu formovala další scéna, kterou reprezentovali slavní Tupac Shakur nebo Snoop Dogg.

Ve skladbě Diet Coke do svého projevu Pusha T dostává podstatně více melodie. Foto: Shutterstock | Video: Def Jam Recordings

Hlavní hráči východního a západního pobřeží se v průběhu 90. let dostali do konfliktu, jenž pramenil ze sporu nahrávacích společností: východních Bad Boy Records a západních Death Row Records. Obě usilovaly o prvenství, jejich členové se v písních navzájem napadali a provokovali. Rapové války skončily zastřelením Tupaca Shakura a Notorious B.I.G.a.

Virginie stála tak trochu mimo. Na hledání talentů v jižněji položeném státě nemělo žádné studio čas, protože hlavní zprávy a byznys dělaly války mezi východním a západním pobřežím. Pharrell Williams si dlouho přál rozvržení sil vybalancovat a vytáhnout lokální hvězdy ze stínu: čas a důvěru vložil do Pushy T a jeho bratra Malice.

Hudba jejich projektu Clipse fungovala jako pomyslný průvodce životem ve městě Virginia Beach. Na první pohled slunným a turistickým rájem, který ale mladým lidem nenabízel mnoho atraktivních životních příležitostí. Mohli jste buď vstoupit do armády, zapojit se do rybářského průmyslu, nebo do pouliční ekonomiky. Obzvláště mladí Afroameričané měli možností ještě méně.

Pusha T se už jako náctiletý dostal k prodeji drog. Když se o tom dozvěděli rodiče, vyhodili ho z domova. Pro Pushu to byla tragédie, která ho motivovala k rapové kariéře - snažil se příbuzným dokázat, že to někam dotáhne a zvládne se postavit na vlastní nohy. Alespoň tak na události vzpomíná v novém tracku I Pray For You. "Málokdy vidíte Fénixe vstát z popela," rapuje ve skladbě postavené na soulovém zpěvu a epickém beatu s vysamplovanými kostelními varhany, který obstaral Labrinth, autor oceňovaného soundtracku k populárnímu seriálu Euforie.

Úspěch sourozenců Thorntonových virginskou scénu proslavil a otevřel cestu umělcům, jako je Chris Brown. Americké federální úřady ale v roce 2009 odhalily rozsáhlý drogový byznys, do kterého byli umělci z Clipse zapojeni. I přesto, že vůči nim nebylo vzneseno obvinění, události vedly k postupné separaci obou bratrů a rozpadu kapely.

Zatímco Malice se obrátil k víře, Pusha T s rapem nepřestal. Přestoupil k vydavatelství GOOD Music, což je příznačná zkratka pro Getting Out Our Dreams a vede ho Kanye West. Tady vydal Pusha T před devíti lety první sólovou desku My Name Is My Name. Usiluje na ní o získání respektu na předních hiphopových příčkách i jako sólový hráč.

Videoklip k singlu Call My Bluff z nového alba Pusha T. Foto: Shutterstock | Video: Def Jam Recordings

Dvě tváře It’s Almost Dry

Pouliční byznys - a především kokain - je stěžejním tématem jeho textů. Někdy rapuje o skutečných událostech, jindy už bílý prášek používá jako karikaturu. Zajetý princip neopouští ani na novince It’s Almost Dry.

Pusha T tu oživuje svoji fiktivní postavu Cocaine Dr. Seuss. Často mluví o největší inspiraci bolívijského drogového mafiána Alejandra Sosy, se kterým ve filmu Briana de Palmy Zjizvená tvář obchoduje Tony Montana hraný Al Pacinem. Podobně jako Sosa bývá raper kvůli svému zběsilému stylu přirovnáván kritiky k útočnému psovi. Naléhavost jeho projevu nikdy nechyběla a pára mu nedochází ani tentokrát. It’s Almost Dry je prvním projektem, kde si už nehraje na drogového magnáta, spíš svoji pouliční minulost reflektuje s odstupem.

Deska je rozdělena na dvě poloviny, z nichž první produkoval dlouholetý spolupracovník Pharrell Williams. Druhou zaštítil raper a blízký přítel Kanye West.

Pushův nový singl Hear Me Clearly. Foto: ČTK/AP | Video: Def Jam Recordings

Část dozorovaná Williamsem rezonuje těžkými a bzučícími syntezátorovými riffy. Je poznat, že si Pusha T s producentem hodně rozumí a funguje mezi nimi chemie. Raperovi sedí beaty, které z dnešního pohledu působí nostalgicky - někdo by řekl, že dávno vyšly z módy, jiní na nich ocení nadčasovost.

Ve druhé polovině, kde nastoupí Kanye West, album zpomalí a ozvou se samply klasického soulu. West se mimo jiné ve skladbách Dreamin’ of the Past a Rock N Roll objeví jako host - ale poslouchat jeho verše je jako otevřít si jeho Twitter, kde nadává exmanželce Kim Kardashian a jejímu současnému příteli.

"Přijal jsem tvé lži, nechci se hádat, když vyzvedávám děti," rapuje West. O kousek dál se utápí ve stále opakované zášti a hněvu, což působí často hloupě, až vtipně.

Soulového nádechu Westových beatů využívá Pusha T k výrazné proměně barvy hlasu a stylu rapu. V tracku Diet Coke dostává do svého projevu podstatně více melodie. Nebojí se zacházet až na okraj jiných žánrů a flirtuje s R&B.

Prohlubuje léta pilovaný styl. Zároveň ale vykračuje dál a velkou změnou je, že se odhodlal k sebereflexi, čímž trochu nabourává svůj mýtus. Album tak z jednoho hlediska nedostává názvu, který evokuje důsledné vysušení kokainových zásob předtím, než se zboží dostane k zákazníkům, v tomto případě k posluchačům. Pusha T stále není "dry out" a hodlá udělat vše pro to, aby kvalitním produktem i nadále zůstával jeho rap.

Autor je redaktor serveru iROZHLAS.cz