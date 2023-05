Colours of Ostrava už nebudou přijímat hotovost, rozpočet narostl na 200 milionů

S rozpočtem okolo 200 milionů korun budou letošní Colours of Ostrava nejdražší za 20 let existence festivalu. Ve čtvrtek to oznámila jeho ředitelka Zlata Holušová.

Půjde o první ročník od chvíle, kdy se strategickým partnerem akce stala investiční skupina Rockaway Capital. Ta získala většinový podíl ve společnosti, jež Colours pořádá. Do portfolia Rockaway už patří karlovarský filmový festival nebo vydavatelství Euromedia Group včetně sítě knihkupectví Luxor.

Podle Zlaty Holušové festival poté, co přežil pandemii a energetickou krizi, silně pociťuje inflaci. "Honoráře kapel, technika, hudební vybavení, všechno šlo nahoru více než v desítkách procent," vyjmenovává ředitelka. Zatímco donedávna si podle ní některé kapely říkaly o honorář 500 tisíc euro, dnes už je to klidně milion eur, v přepočtu téměř 24 milionů korun. "Lidé chtějí čím dál větší hvězdy, neuvědomují si ale, jak drahé ty hvězdy jsou," dodává Holušová.

Největší změnu pro letošní návštěvníky představuje fakt, že Colours se stanou zcela bezhotovostním festivalem. Všude v areálu tak celé čtyři dny bude možné platit pouze platebními kartami, chytrými telefony či hodinkami. Prodejní místa vůbec nebudou přijímat hotovost, zdůrazňují pořadatelé.

"Je nám jasné, že jde o velkou změnu, ale věříme, že ji návštěvníci jako na mnoha dalších akcích ocení," říká Zlata Holušová, podle níž platby kartami zrychlují a zpohodlňují obsluhu. Zároveň tak odpadnou fronty u bankomatů.

Nepůjde o takzvaný uzavřený cashless systém, kdy by si lidé museli nahrávat peníze na čip. "Budete platit vlastní kartou. Nebudete si muset kamkoliv předem či v průběhu nahrávat peníze a ani po akci nebudete samozřejmě muset žádat o vrácení," ubezpečuje ředitelka. Cashless systém v Česku používají například festivaly Let it Roll, Brutal Assault nebo Rock for People.

V industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic letos od 19. do 22. července vystoupí přes 40 domácích interpretů a téměř 70 zahraničních. Přijedou ze třicítky zemí. "Za 20 let se Colours of Ostrava z malého festivalu vypracovaly v jeden z největších v celé Evropě. Všude, kam se pohneme, cítíme velkou prestiž. Z toho pramení velká odpovědnost přinášet kvalitní program," myslí si Zlata Holušová.

Dramaturgie připravila mnoho žánrů od world music, rocku, popu, elektroniky, neoklasiky, punku, jazzu, hip hopu až například po soul. Hlavními hvězdami budou americká kapela OneRepublic, britská zpěvačka Ellie Goulding a raper Macklemore. Vystoupí také Niall Horan, což je bývalý člen skupiny One Direction, hvězda brazilské hudby Gilberto Gil v rámci rozlučkového turné nebo britská dvojice Sleaford Mods.

Poprvé v Česku se představí s devatenáctičlennou sestavou hudebníků a tanečníků jedenatřicetiletý nigerijský zpěvák Burna Boy, globální velvyslanec africké hudby a držitel Grammy.

Z českých interpretů zazpívá Ewa Farna, pro kterou to bude největší festivalový koncert sezony s 18 hráči na scéně, dále Ben Cristovao s unikátní pódiovou výpravou nebo kapely Monkey Business, Zrní a Vypsaná fixa, případně zpěváci Lenka Dusilová a Vlasta Redl. Jako součást divadelního programu na Colours uvedou Městská divadla pražská muzikál Lazarus Davida Bowieho s Igorem Orozovičem v hlavní roli.

Nově do programu přibyl také německý producent taneční hudby, který vystupuje pod pseudonymem Purple Disco Machine. Jeho vystoupení v sobotu večer Colours završí.

Paralelně s festivalem se uskuteční šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na 11 scénách se představí přes 200 řečníků z celého světa a mnoha oborů, od vědy a politiky přes kulturu po společenský život.

K hlavním hvězdám Meltingpotu mají patřit britský odborník na spánek Matthew Walker, jehož knihu Proč spíme vydalo česky před pěti lety nakladatelství Jan Melvil Publishing, nebo provokativní americko-izraelský prozaik Tuvia Tenenbom.

Video: Skladba Like A Saviour z nového alba Ellie Goulding