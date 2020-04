České festivaly a pořadatelé koncertů v karanténě spustili internetové rádio

Organizátoři festivalů, promotéři a další lidé z hudební branže v pátek spustili nekomerční internetové United Live Radio. Lidem má v době bezpečnostních opatření kvůli epidemii nového typu koronaviru nahradit nedostatek zážitků z klubů, sálů a festivalů.

Rádio kromě hudby představí i specializované pořady. Vysílání na internetu začalo v pátek odpoledne, stanici bude možné naladit po dobu 30 dní.

Cílem projektu je propojit fanoušky, kterým chybí živá hudba, s organizátory koncertů a dalších hudebních akcí. "I přes nesnadnou situaci se organizátoři a umělci snaží fungovat dál a přinášet svým fanouškům to, co umí nejlépe, magický zážitek z kvalitní hudby," uvádejí provozovatelé.

Kromě hudby dojde na pořady nebo původní talkshow, třeba Eccentric Talk marketingového experta Jakuba Horáka. Muziku do vysílání budou vybírat člen skupin The Nihilists či Vanessa Moimir Papalescu, hudebník a výtvarník Michal Kořán nebo v Česku žijící kanadský promotér Serge Grimaux. Michal Prokop, frontman skupiny Framus Five, ve vysílání okomentuje všechna svá alba. Program je na webu zveřejněn zatím do příští neděle 19. dubna.

Za projektem stojí přední české festivaly, kluby a haly, kteří tímto způsobem chtějí propojit zdejší komunitu. Zapojeny jsou například festivaly Benátská noc, Brutal Assault, Metronome Prague, United Islands, Struny podzimu a Jazzfest Brno nebo Blues Alive a Pražské jaro.

Z koncertních sálů se přidávají Forum Karlín, zapojili se i koncertní promotéři jako Fource Entertainment, Live Nation, Obscure Promotion, 10:15 Entertainment nebo Other Music pořádající festival etnické hudby Respect.