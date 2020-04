Hornista Baborák rozděluje peníze hudebníkům na volné noze, už vybral 688 tisíc

Hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák už pro pomoc hudebníkům na volné noze vybral 688 tisíc korun. V prvním týdnu organizátoři sbírky rozdělili 440 tisíc korun mezi čtyři desítky žadatelů.

V souladu s kritérii vyhlášené sbírky byli přednostně podpořeni samoživitelé a živitelé rodin. Další žádosti budou vyhodnoceny 14. dubna s přihlédnutím k vybraným penězům.

"V týdnu od 2. do 5. dubna do 21:00 jsme registrovali 57 žádostí o jednorázovou finanční podporu," uvádí iniciátor sbírky Radek Baborák. Celkové požadavky žadatelů v první vlně se vyšplhaly na 770 tisíc korun. Všechny žádosti, na které se nedostalo, budou převedeny do druhého týdne hodnocení.

Pro uchazeče o podporu musí být hlavním zdrojem příjmů koncertní či pedagogická činnost, která byla v důsledku opatření proti koronaviru na několik měsíců dopředu zrušena. Sbírku s názvem Muzikanti na volné noze vymyslel Baborák, založil ji se svým festivalem Horn Fest Praha a akademií MenArt.

Svou podporu sbírky projevil zasláním významné částky i slavný dirigent Daniel Barenboim, pod jehož vedením Baborák vystupoval jako sólista s Berlínskými i Vídeňskými filharmoniky. Dále sbírku podporují ředitelé České filharmonie David Mareček, Daniel Sobotka ze Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Jakub Čížek ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo dirigenti Jakub Hrůša, Tomáš Netopil a Tomáš Brauner.

Hornista Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti klasické hudební scény. Bývá označován za nejlepšího hráče svého oboru. Hraje na speciální model německé firmy Dietmar Dürk, který nese jeho jméno, vystupoval s předními světovými symfonickými tělesy. Věnuje se také dirigování a organizuje akce, vede vlastní festivalový orchestr Česká Sinfonietta, Pražské komorní sólisty či Baborák Ensemble. Rovněž je intendantem nového festivalu Horn Fest Praha.