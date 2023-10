Festival Blues Alive přivítá hvězdy z USA, zařadí i českou poctu Rolling Stones

Už příští měsíc se v Šumperku uskuteční další ročník hudebního festivalu Blues Alive. Vystoupí kytarista a trojnásobný držitel Blues Music Award Tommy Castro, hráč na kytaru, banjo i mandolínu Alvin Youngblood Hart či bluesrockový kytarista Bernard Allison. Pořadatelé chystají také koncertní oslavu osmdesátin Micka Jaggera a Keitha Richardse z The Rolling Stones.

Skladba Sneakin' Around od Roberta Finleyho z jeho nadcházejícího alba Black Bayou. Foto: Alysse Gafjken | Video: Easy Eye Sound

Jednorázovou poctu slavné britské skupině, která po letech vydává nové album, připravuje kytarista a producent Honza Ponocný. Přizval k ní přední hudebníky z české scény.

"V rámci sobotního odpoledního koncertu jejich tvorbu, s důrazem na skladby z jejich sólových drah, ale pochopitelně doplněné i ochutnávkami stounovských písniček, zahraje skutečná all stars sestava české hudební scény," slibuje dramaturg festivalu a novinář Ondřej Bezr. Písní Rolling Stones se zhostí kytarista David Babka, varhaník Jakub Zomer, baskytarista Jakub Vejner a bubeník Martin Kopřiva, jako host se představí americká zpěvačka Mikey Ariel.

Festival se uskuteční od 16. do 18. listopadu. Na dvou pódiích v šumperském Domě kultury se vystřídá přes třicet účinkujících včetně americké kapely mísící blues a rock s hiphopem G. Love & Special Sauce. Ta se do Česka vrátí 27 let od chvíle, kdy zahrála v Praze. "Šlo o doposud jedinou příležitost, jak se naživo s celým dokonale šlapajícím trojčlenným strojem setkat," říká dramaturg Bezr.

Podle něj od té doby formace do svého stylu přidala další příměsi, od psychedelie přes funk a jazz po soul. "Základ, se kterým před skoro třemi dekádami ukázali, že se blues dá dělat jinak, je ale v jejich hudbě pořád," zdůrazňuje Bezr. Trio z Filadelfie existuje od roku 1993, v jeho čele stojí dnes padesátiletý zpěvák, kytarista a hráč na foukací harmoniku Garrett Dutton. Sestava vydala několik alb, za The Juice z roku 2020 byla nominovaná na Grammy. Nejnovější deska Philadelphia Mississippi se objevila vloni.

Další hvězdou Blues Alive bude devětašedesátiletý bluesman Robert Finley. V roce 1970 narukoval do armády a sloužil jako mechanik na americké základně v Německu. Desítky let pak v USA pracoval jako tesař, než oslepl.

Zpíval převážně gospel a blues na ulici, ve starobincích, školách i kostelích. Debutové album nazvané Age Don't Mean a Thing vydal až po šedesátce, v roce 2016, načež začal spolupracovat s kytaristou Danem Auerbachem z dua The Black Keys. Ten produkoval i jeho v pořadí čtvrtou nahrávku Black Bayou, jež vyjde 27. října.

Poprvé do Evropy zavítá originální projekt Memphissippi Sounds kytaristy a bubeníka Camerona Kimbrougha s harmonikářem Damionem Pearsonem.

K dalším účinkujícím šumperského festivalu patří saxofonista Jimmy Carpenter a baskytaristka Danielle Nicole, kteří jsou oba držiteli cen Blues Music Award v kategorii instrumentalista roku, nebo belgičtí Boogie Beasts. Zahrají rovněž sedmičlenná polská formace Dark Leaves, britský písničkář James Harries či pražské trio Cold Licks s frontmanem Jonášem Ledeckým.

Součástí festivalu budou i výstavy. Fotografie slavných bluesových hudebníků ve Vlastivědném muzeu Šumperk představí finský autor Pertti Nurmi, který zachycoval koncerty od 70. let minulého století.

"Nabídneme velké americké bluesové hvězdy, ať už jejich vůbec první tuzemský koncert, nebo naopak návraty s jinou sestavou či programem. Návštěvníci uvidí kapely, které zajímavě míchají blues s dalšími hudebními žánry, ale i mladé naděje. Také připravujeme organizační zlepšení," doplňuje ředitel festivalu Vladimír Rybička. Třídenní vstupenky za 2500 korun i lístky na doprovodné programy lze sehnat v síti GoOut.

Video: Singl kapely G. Love & Special Sauce