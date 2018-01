Americká akademie rozdá Grammy. Favoritem je raper Jay-Z, který má osm nominací

před 1 hodinou

Stylem, který ovládl nominace 60. ročníku, je rap, jenž je ve Spojených státech nyní nejpopulárnějším žánrem.

Americká hudební akademie v neděli (v pondělí brzy ráno SEČ) rozdá ceny Grammy. Největší šanci na trofej v podobě zlatého gramofonu má raper Jay-Z, který v listopadu získal nominaci v osmi kategoriích, včetně nejlepšího alba, písně i nahrávky roku. Ocenění se budou poprvé po 15 letech udílet v New Yorku namísto Los Angeles.

Stylem, který ovládl nominace 60. ročníku, je rap, jenž je ve Spojených státech nyní nejpopulárnějším žánrem.

Hudební akademie, sdružující 13 tisíc profesionálů z hudebního průmyslu, byla přitom dlouhodobě kritizována za to, že rap přehlíží a nedává mu prostor v hlavních kategoriích.

Americká média si rovněž všímají, že poprvé od roku 1999 není v kategorii nejlepší album nominován žádný běloch a že mezi nominovanými je poměrně málo žen.

Show bude uvádět britský moderátor a komik James Corden. Na slavnostním ceremoniálu vystoupí raper Kendrick Lamar, jenž může uspět v sedmi kategoriích, a další nominovaní, například zpěvačka Lady Gaga nebo raper a stand-up komik Childish Gambino.

Na pódiu nebudou chybět ani portorický zpěvák Louis Fonsi a raper Daddy Yankee, jejichž globální taneční hit Despacito loni lámal rekordy a bude bojovat o Grammy mimo jiné v kategoriích píseň roku a nahrávka roku.

Newyorský raper Jay-Z už má doma 21 cen Grammy. Pokud promění svých osm nominací za album 4:44, přiblíží se absolutnímu rekordu v počtu získaných gramofonů, který činí jednatřicet. Drží jej již zesnulý britský dirigent maďarského původu Georg Solti.

Ceremoniál se podle amerického tisku ponese v duchu současné kampaně proti sexuálnímu násilí. Některé celebrity plánují připonout si bílou růži na podporu kampaně Time's Up. Toto hnutí a nadaci na pomoc obětem sexuálního násilí založily na začátku ledna hollywoodské herečky. Kampaň se odrazila nedávno také na Zlatých glóbech, kdy herečky na udílení těchto filmových cen oblékly černou barvu.

Přesun Grammy do New Yorku nebyl podle vedení pořádající akademie zcela bezbolestný. Show kvůli tomu bude stát o šest až osm milionů dolarů více, než kdyby se ceremoniál konal v Los Angeles, uvedl šéf akademie Neil Portnow. Vedení instituce proto v amerických médiích kritizovalo newyorskou radnici za to, že se jí nepodařilo náklady zkrotit. Město to ale odmítlo.

Ceny Grammy mají více než 80 kategorií, ocenění dostávají také interpreti jednotlivých hudebních žánrů včetně vážné hudby.

Loni cenám kralovala britská zpěvačka Adele, která zvítězila v pěti kategoriích. Stejný počet sošek dostal posmrtně také britský hudebník David Bowie za album Blackstar.