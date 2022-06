Jsou unavení a musí do armády. Nejprodávanější kapela světa BTS oznámila pauzu

Slzy a pochopení od fanoušků i hněv akcionářů si vysloužila jihokorejská chlapecká kapela BTS oznámením, že na čas přerušuje činnost. Sestava, jejíž klipy mají na YouTube miliardy zhlédnutí a která byla vloni celosvětově nejprodávanější, ale nekončí. Členové jen nyní chtějí rozvíjet sólové dráhy. Akcie skupiny Hybe, jež BTS řídí a od předloňska je kotovaná na burze, ve středu klesly o 25 procent.

Sedmičlenný boyband si bere oddechový čas v okamžiku, kdy je jeho členům 24 až 29 let. Blíží se tak hranici pro povinný odvod do armády. Jihokorejský parlament už několik let debatuje, zda změnit ústavu a zaručit umělcům podobnou výjimku jako sportovcům. Momentálně v zemi platí povinná dvouletá vojenská služba. Nejstarší člen sestavy zvaný Jin, narozený v prosinci 1992, by měl odejít na vojnu nejpozději příští rok.

Kapela založená roku 2013 proslula synchronními tanečními kreacemi a energickými popovými písněmi jako Butter, Dynamite nebo My Universe, kterou nahráli s britskými Coldplay. Zpívají a rapují o sounáležitosti či pozitivní víře v sebe sama. Vedle hitu Gangnam Style od jihokorejského rapera zvaného Psy jim bývá přisuzováno, že v době neustálého rozšiřování internetu a sociálních sítí vzbudili celosvětový zájem o žánr k-pop, to znamená korejskou pop-music.

BTS jsou dnes komerčně nejúspěšnějšími korejskými interprety všech dob, jako jediní Korejci také v USA prodali přes milion kusů jednoho alba. Úspěch měli rovněž v Česku, předminulý měsíc zdejší kina přenášela jejich koncert ze Soulu nazvaný Permission To Dance On Stage. Fanouškům kapely se již roky říká army, anglicky armáda.

Změnu BTS ohlásili na úterní večeři oslavující deváté výročí založení skupiny. Přenášela ji televize. To, co kapela hodlá učinit, nejprve do angličtiny přeložila jako pauzu či přestávku. Podle britské BBC to ale zástupce skupiny později popřel. "Aby to bylo jasné, nejde o přestávku. Budou se zabývat několika sólovými projekty a budou aktivní v jiné podobě," sdělil. Co přesně to znamená, nepřiblížil. Fanoušci zprávu interpretují jako konec jedné éry.

Podle člena kapely, který si říká RM, dosáhli BTS velkého úspěchu a nyní potřebují vyspět jako jedinci. Momentálně si připadají ztracení, unavení a u několika posledních singlů nevěděli, kým jsou.

"Vždy jsem si myslel, že BTS se od ostatních skupin liší. V případě k-popu a kultury idolů je ale ten problém, že vám nedovolí dospět. Musíte stále tvořit hudbu a něco dělat," řekl RM, kolem nějž kapela začala vznikat, když mu bylo 16 let. RM používal zprvu jako zkratku pro Rap Monster.

Předloňský singl Dynamite od BTS má jen na YouTube 1,4 miliardy zhlédnutí. | Video: Hybe Labels

Podle agentury AP to vypadalo, že někteří zpěváci a rapeři v průběhu večeře vzlykají. Člen sestavy známý jako Jimin přiznal, že BTS zažívají vyčerpání a procházejí krizí identity. Raper Suga připomněl, nakolik jim harmonogram nabourala pandemie koronaviru.

"Mám také svoje koníčky a věci, které chci dělat sám," doplnil další hudebník Jin. Jeho kolega V ubezpečil fanoušky, že BTS nadobro nekončí, jednou se opět dají dohromady. Pauzu se chystali oznámit už dřív, po vypuknutí pandemie se ale rozhodli fanoušky ještě nějaký čas povzbuzovat.

"Žánr k-pop a s ním spjatá kultura idolů tvoří nesmírně výdělečný systém, ve kterém si hvězdy nemohou odpočinout ani na chvilku, dokud nevyhoří," komentuje jihokorejský novinář Jung Duk-hyun.

Český hudební kritik Karel Veselý už před roky napsal, že japonský a korejský hudební průmysl připomínají temnou verzi toho západního. "Interpreti jsou dokonalé loutky bez vůle, jejichž každý krok řídí všemocné agentury," konstatoval na webu Artzóna České televize.

Na sociálních sítích teď někteří fanoušci obviňují firmu Hybe, že tlačila BTS do neustálého vydávání nových alb či klipů, aby bohatla a uspokojovala trh. Firma se k nařčením nevyjádřila.

Hybe však po oznámení, že BTS přerušují činnost, ztratila na burze hodnotu téměř dvou bilionů wonů, v přepočtu asi 36 miliard korun. Analytik Li Ki-hun sdělil, že ukončení aktivit a nástup na vojenskou službu může v roce 2023 znamenat finanční ztrátu až 750 miliard wonů. Český server E15 spočítal, že obchodní úspěch BTS představoval v roce 2019 zhruba 0,3 procenta HDP Jižní Koreje.

Smířlivěji než trhy reagují fanoušci. "Umím se vžít do jejich situace. Viděla jsem, jak pláčou a jak nám upřímně popisují svůj stav," říká fanynka kapely Nini, která televizní oslavu sledovala s kamarádkami v kavárně v jihokorejské metropoli Soulu. "Když jsem zažívala těžké časy, poslouchala jsem je a čerpala jsem z jejich hudby sílu. Dnes už jsem v pořádku, a tak zase můžu na oplátku podpořit je," dodává.

Vedoucí téže kavárny Kim oznámení lituje. Kapelu poslouchala a přála si slyšet další desky i singly. Tomu, že se členové BTS cítí vyčerpaní, ale rozumí a drží jim palce.

Jiní fanoušci na sítích vzkazují, že by chtěli hudebníky obejmout. "Dříve či později se to muselo stát. Ale jméno BTS nikam nezmizí. Budeme ho dál nosit v srdcích jako tetování, které nejde odstranit," cituje další reakce jihokorejská agentura Jonhap.

BTS minulý pátek vydali trojalbum nazvané Proof, které v USA propagovali otevřením pop-up obchodů v New Yorku a Los Angeles. Fanoušci si kupovali trička za 55 dolarů, což je asi 1300 korun, a dále mikiny za 120 dolarů nebo plakáty za 18 dolarů, líčí agentura Reuters.

Singl Yet to Come (The Most Beautiful Moment) z nového alba nasbíral jen na YouTube za pět dnů přes 87 milionů přehrání.

Skladbu Yet to Come (The Most Beautiful Moment) z nového trojalba vydali BTS před týdnem. | Video: Hybe Labels

Členové BTS už dříve hovořili například na Valném shromáždění OSN. Když s albem Love Yourself: Tear před čtyřmi roky ovládli americkou hitparádu, tehdejší jihokorejský prezident Mun Če-in jim poblahopřál k tomu, jak reprezentují vlast.

Minulý měsíc hudebníky v Bílém domě přijal americký prezident Joe Biden. Debatoval s nimi o integraci osob s asijskými kořeny do americké společnosti a zločinech z nenávisti či diskriminaci namířené proti Asijcům, která nyní v USA stoupá.

"Vybavujeme si momenty, kdy jsme jako Asijci čelili diskriminaci. Museli jsme snášet bezdůvodné urážky a posměšky kvůli tomu, jak vypadáme. Dokonce se nás ptali, proč Asijci mluví anglicky," napsala kapela vloni na Twitteru. "Nelze slovy vylíčit tu bolest, když se z těchto důvodů stanete předmětem nenávisti a násilností," dodala.

Sedmičlennou BTS, která první výrazný úspěch zaznamenala roku 2015 s romantickým songem I Need U, tvoří lídr RM, zpěváci Jin, Jimin, V a Jungkook plus rapeři Suga a J-Hope.

"Poslouchat BTS je trochu jako se propadnout do roku 2000, kdy americkým hitparádám vládly popové boybandy typu NSync nebo Backstreet Boys. Sacharidové syntezátorové melodie lovesongů střídané rychlejšími, tanečními skladbami s občasným rapem, pečlivá vokální choreografie hlasů, erupce emocí, všechno hudebně hodně na efekt," charakterizoval jejich tvorbu kritik Karel Veselý.