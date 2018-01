Grammy ovládl Bruno Mars, proměnil všech šest nominací. Rapovou bitvu vyhrál Kendrick Lamar

před 1 hodinou

Nejúspěšnějším hudebníkem šedesátých Grammy se stal v noci na dnešek v New Yorku Bruno Mars (32), jenž proměnil všech šest nominací. Akademii zaujala jeho nahrávka 24K Magic, kombinujcí, jak je u Marse zvykem, pop, funky i další žánry. Zcela pohořel raper Jay-Z, jenž do soutěže kráčel s osmi nominacemi. Dostal však "pouze" cenu za celoživotní přínos.

Grammy za rok 2017

Album roku: Bruno Mars (24K Magic)

Nahrávka roku: Bruno Mars (24K Magic)

Píseň roku: That's What I Like (Bruno Mars)

Nový umělec: Alessia Caraová

Popové album: Ed Sheeran (Divide)

Taneční album: LCD Soundsystem (Tonite)

Rockové album: Foo Fighters (Run)

Alternativní rockové album: The National (Sleep Well Beast)

Urban Contemporary album: The Weekend (Starboy)

R’n’B album: Bruno Mars (24K Magic)

Rapové album: Kendrick Lamar (Damn)

Tradiční popové album: Tony Bennett Celebrates 90 (různí umělci)

Jazzové album: Billy Childs (Rebirth)

Country album: Chris Stapleton (Either Way)

Jestliže na Zlatých glóbech byla hvězdou moderátorka Oprah Winfreyová, která při přebíráni ceny za přínos oboru důraznou, důvěryhodnou a pečlivě připravenou i přednesenou řečí podpořila sebevědomí veškerých žen napříč profesemi, na letošních šedesátých Grammy se podobná snaha příliš nevyvedla.

Pozici vyslankyně causy #metoo měla v newyorské Madison Square Garden, kam se ceny po patnácti letech přesunuly z Los Angeles, zpěvačka Kesha, již fyzicky i psychicky zneužíval její bývalý producent Dr. Luke (přečtěte si recenzi nejnovějšího alba a také její příběh). Píseň Praying zazpívala spolu s bíle oděnými kolegyněmi, vysoupení ale ve výsledku působilo jako křečovitý kýč.

Podobně nakonec vyznělo i angažmá kapely U2. Ta "zahrála" symbolicky na řece Hudson nedaleko Sochy Svobody, kde dostávají druhou šanci uprchlíci, a v hale se objevila díky telemostu.

Píseň Get Out Of Your Own Way z nejnovějšího alba Songs of Experience odehrála zcela na playback, bez minimálního náznaku zapojení nástrojů. V ten moment začal přenos působit jako pohádka Josefa Čapka o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort.

Zpěvák Bono a kytarista Edge pak alespoň reálně předali Grammy vítěznému Brunovi Marsovi. Do světa Bono vzkázal, že i když se někdy na pódiu chová jako idiot, za Grammy je vždycky rád.

Příliš se nepovedly ani žerty na účet Donalda Trumpa; z předtočené scénky s domnělou Grammy pro tohoto politika vyšla i přes angažmá Hilary Clintonové nejvtipněji překladatelka Dana Hábová, která celý večer přenášený ČT Art simultánně tlumočila. Díky pozdní hodině si mohla dovolit i několik trefných peprných slovíček.

Bílá barva - ať již šlo o oblečení, nebo o růže v klopě - značila solidaritatu s iniciativou a fondem Time's Up, který pro podporu zneužívaných žen založily hollywoodské herečky, režisérky, producentky a další profesionálky.

Květ zdobil i klopu moderátora a harece Jamese Cordena. Večer uváděl již podruhé, tentokrát vtipkoval se svými rodiči v sále i v sehrané scénce newyorského metra. Spolu se Stingem a s jamajským hudebníkem Shaggym dostali od cestujících zákaz nahlas zpívat.

Sting se Shaggym si ovšem neúspěch z metra nahradili v Madison Square Garden, kde se předvedli naživo. Mezi nejlepší show večera však patřil civilní a výborně odehraný duet s kariérou se loučícího Eltona Johna s mladou kolegyní Miley Cyrusovou, ale také akustická verze hitu Lady Gaga Million Reasons z poslední desky Joanne. Diváci v hale slyšeli i živou verzi letního "sexy" hitu Despacito.

Vzpomínalo se na Leonarda Bernsteina, oběti říjnového masakru na festivalu v Las Vegas i nedávno zesnulého Toma Pettyho. Žádné vystoupení ale nepřesáhlo úroveň povinného čísla.

Jako jednu z mála hudebních zajímavostí ceremonie lze tak považovat "výměnu stráží" ve světě hiphopu.

Zatímco osmačtyřicetiletý raper Jay-Z, jenž šel do letošního boje s rekordními osmi nominacemi, získal na speciálním gala "pouze" žánrovou nesmrtelnost cenou za celoživotní přínos, jeho o osmnáct let mladší kolega Kendrick Lamar posbíral během hlavního večera sošky v kategorích, na něž si Jay-Z s loňským albem 4:44 taktéž myslel:

nejlepší rapová performance (píseň Humble)

spolupráce s Rihannou na písni Loyalty

nejlepší rapová píseň (Humble)

nejlepší rapové album (Damn)

nejlepší klip (Humble)

Řada hudebníků - mezi nimi i Frank Ocean s populárním albem Blonde - Grammy loni kvůli údajnému přehlížení černošských alb bojkotovala.

Letos sice s nominacemi i díky nadvládě Lamara a Jay-Z potíž nebyla, nicméně druhý jmenovaný by si i přes celoživotní ocenění v kontextu svých letošních neproměněných šancí mohl o přehlížení myslet své.