Elton John už nebude koncertovat. Padesátiletou kariéru zakončí na turné, rozloučí se také v Praze

Elton John po padesáti letech končí s koncertováním. Poslední světové turné zahájí letos na podzim, v květnu 2019 přijede také do Prahy. Sedmdesátiletého klavíristu a zpěváka poslední dobou trápily zdravotní problémy.

Britský zpěvák Elton John po téměř padesáti letech přestane koncertovat. Na středeční tiskové konferenci v New Yorku oznámil, že v září vyrazí na poslední světové turné zvané Farewell Yellow Brick Road.

"Život se změnil, mou prioritou jsou nyní můj muž a naše děti," řekl. "Stále budu tvůrčí, ale už nebudu jezdit po světě."

Krátce nato česká pobočka nadnárodní agentury Live Nation oznámila koncert Eltona Johna, který se uskuteční 7. května 2019 v pražské O2 areně. Oficiální předprodej vstupenek začne přespřístí středu 7. února.

Johnovo poslední turné po světě má čítat 300 koncertů a potrvá tři roky, vyvrcholí v USA roku 2021.

Sedmdesátiletého hudebníka poslední dobou trápily zdravotní problémy, loni kvůli bakteriální infekci strávil dvanáct dní v nemocnici a dva dny na jednotce intenzivní péče. Poté zrušil všechny koncerty chystané na nejbližší týdny.

Zpěvák tuto středu popřel, že by se od něho dal očekávat stejný krok jako v případě Cher, Ozzyho Osbournea či skupiny Kiss, kteří také ohlašovali poslední koncerty a pak se po několika letech opět vrátili k aktivní činnosti.

"Bude mi jedenasedmdesát. Už nemůžu fyzicky cestovat, chci být doma, opravdu chci trávit čas se svými dětmi doma," řekl.

Na první turné se Elton John vydal v roce 1970 po sérii vystoupení v losangeleském klubu Troubadour.

Písně Eltona Johna kombinují americký soul a britský rock, mezi hity se zařadily skladby Rocket Man, I'm Still Standing nebo Sacrifice. V 90. letech s písní Candle In The Wind truchlil za tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou. Z písně se stal nejprodávanější singl všech dob.

V Praze Elton John poprvé vystoupil roku 1984 v Paláci kultury. Později se do Česka pravidelně vracel, naposledy v listopadu 2016 zahrál v pražské O2 areně.