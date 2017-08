Glosa: Chystaný film o Jokerovi je jen záložní plán při záchraně skomírajícího komiksového světa DC

před 22 minutami

Producenti studia Warner Bros. před několika dny ozámili, že chystají film zaměřený na původ padoucha Jokera, jenž se objevuje v příbězích o Batmanovi. Jak se však zdá, jde jen o další snahu studia zachránit v boji s konkurenčním Marvelem, co se dá. Vesmír srovnatelný s tím, který ze superhrdinů poskládal Marvel, se mu totiž do kupy dát zjevně nedaří. A situace by mohla být kritická.

Vyjmenovat chyby, které udělalo studio Warner Bros. ve snaze konkurovat svými DC komiksy Marvelu, je dětsky jednoduché, ale ve své podstatě už zbytečné. Pokus o spojený vesmír (Justice League) srovnatelný s marvelovským superhrdinským týmem Avengers se zcela zjevně zhroutil a výsledky pitvy už jeho mrtvolu neoživí. Batmanův nepřítel Joker bude mít vlastní film z produkce Martina Scorseseho číst článek I warnerovští producenti si začínají uvědomovat, že takhle už to dlouho nepůjde, a hledají alternativy. Kontrast stále relativně dobrých tržeb a nevraživého přijetí fanoušky i kritikou pro ně musí být velké dilema: mají vydělávající a na deset let dopředu nasmlouvaný projekt opustit jen proto, že je nepopulární, nebo mají vydržet? Rozhodli zatím šalamounsky. Přestože myšlenku spojeného vesmíru neopouštějí, zároveň oznámili vznik zcela samostatných filmů odtržených od kontinuity. První z nich by měl být thriller situovaný do osmdesátých let zaměřený na původ Jokera. Produkce se chopí Martin Scorsese, režie a scénáře Todd Phillips. Do role se nevrátí Jared Leto, jehož vražedný klaun v Sebevražedném oddílu nedopadl nejšťastněji. Ben Affleck se léčí z alkoholismu. Zahraje se Batmana? Podobný osud, tentokrát jen podle neoficiálních zpráv, dost možná potká i Batmana. Jde o vyvrcholení bizarních škatulat okolo Bena Afflecka, který měl režírovat dalšího Batmana coby součást společného DC vesmíru, napsat k němu scénář a také si zahrát hlavní roli. Nejprve přišel o režijní křeslo, pak mu producenti odmítli přijmout již dokončený scénář a nyní - poté, Affleck oznámil, že se chce léčit z alkoholismu - je otázka, zda si Batmana alespoň zahraje. Netřeba dodávat, že rozhodnutí začít stranou produkovat samostatné filmy, oznámené zcela netakticky před první velkou týmovou Justice League, ve prospěch celého projektu zrovna nemluví. Glosa: Wonder Woman není feministická zrada. Kdyby nebyla dobrá, nestal by se z ní fenomén číst článek Nešťastná Justice League Situace okolo Justice League je obecně nešťastná. Trailery publikum nepřijalo s nadšením a tragédie v rodině Zacka Snydera, jehož dcera spáchala sebevraždu, donutila režiséra opustit téměř dokončený film. Kvůli "formalitám a doladění výsledné verze" naskočil do projektu režisér Joss Whedon, jenž stojí za marveláckými Avengers. Ihned se však, opět neoficiálně, rozneslo, že film, který Whedon viděl, byl doslova "nekoukatelný". Následně začaly 45 dnů trvající masivní přetáčky, což je doba, během níž by se dal natočit úplně nový film. Útrapy DC, jejichž výčet zde není zdaleka úplný (Flash a Aquaman mají každý své zákulisní drama), už připomínají hru divadla Járy Cimrmana. Ovšem ve chvíli, kdy musel natáčení kvůli smrti své dcery opustit Snyder, nabrala celá situace nádech tragédie. Projekt samostatných filmů je tak i přes úspěch Wonder Woman z mediálního úhlu pohledu na dně. Domino už začalo padat a jeden povedený film tento pohyb nezastaví. DC zatím alespoň veřejně nevzdává naději, že režisér Whedon dovede Justice League do zdárného konce a Aquaman i Flash přes komplikace dopadnou dobře. Je ale vidět, že studio už si připravuje plán B.

