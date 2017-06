Glosa: Wonder Woman není feministická zrada. Kdyby nebyla dobrá, nestal by se z ní fenomén

před 6 minutami

Studio DC využilo genderové téma filmu Wonder Woman k vlastní propagaci. Tato vypočítavost ale nijak nesnižuje kvalitu snímku ani to, že upozorňuje, že preference publika mohou být méně konzervativní, než se zdá.

Nový film Wonder Woman slaví bezprecedentní úspěch na mnoha rovinách. Kdybychom napsali, že jde prostě o nejlepší výsledek v dosavadní snaze studia DC dohonit konkurenční Marvel, bylo by to velké podhodnocení. Snaha byla totiž tak neúspěšná, že Marvel neměl s dominancí v oboru až doteď žádný problém.

Patty Jenkinsová, režisérka jediného celovečerního filmu, dramatu Zrůda, měla bezútěšnou cestu k Justice League zachránit. A oproti všem očekáváním to dokázala. Její Wonder Women si odnášela kladné ohlasy už z raných novinářských projekcí, ale málokdo čekal, že i po premiéře si snímek udrží 95% poměr kladných recenzí na metakritickém serveru Rotten Tomatoes.

Menším překvapením bylo, že si připsala největší tržby za první víkend, jaké kdy zaznamenala ženská režisérka - dosavadní rekordmanka Sam Taylorová-Johnsonová s Padesáti odstíny šedi nebyla pro komiksový film nedostižná laťka.

Feministická zrada?

Po premiéře filmu se začaly ozývat hlasy, že jde o jakýsi feministický podvod. Wonder Woman prý vypočítavě těží ze svého tématu. V médiích se totiž ze snímku stalo gesto zrovnoprávnění žen v popkultuře, v níž i přes rostoucí snahu narušovat genderové stereotypy dominují mužští hrdinové. Internet oblétla fotografie tříleté holčičky v kostýmu vzhlížející k plakátu s hlavní herečkou Gal Gadotovou: "Nejen kluci mají své vzory," neslo se ze strany zastánců. "Podívejte se na tu faleš," křičeli nespokojení.

Jistěže producenti s jistou dávkou cynismu využívají "feministický" marketing ke svému prospěchu. Aby byly filmy masově úspěšné, musí nejen vyprávět silné příběhy, ale být samy o sobě pointou silného příběhu.

O Marvelu se ví, že se ženským hrdinkám záměrně vyhýbá, vyrukovat tedy s tou nejikoničtější, svěřit ji režisérce a čekat na odezvu byl od DC z obchodního hlediska vynikající nápad. Využil jedinou slepou skvrnu jinak strojově precizního konkurenta. Kdyby ale Wonder Woman nebyla dobrý film (anebo by ho publikum tak nevnímalo), nikdy by se nestala vzorem pro malé holčičky a nikdy by ji nemohl "zneužít" pro co největší zisk.

Catwoman s Halle Berryovou z roku 2004 byla paskvil a žádný slogan by diváky k identifikaci nedonutil. Představa, že by se publikum chtělo osobně ztotožnit s filmem, který považuje za špatný, nedává příliš smysl.

Jistě, existují "davové sebeklamy", jaké vyvolávala třeba série Stmívání, ty však propukají uvnitř uzavřených (i když leckdy početných) skupin a nestávají se celospolečenskými fenomény. Wonder Woman nejprve musela být v jádru povedená, až pak mohla dojít své pověsti. I kdyby následně zveličené.

Ne zas tak moc

Zveličení Wonder Woman do určité míry nevyhnutelně pohltilo. Samotný film navíc splývá se svým mediálním otiskem a je těžké udržet linii diskuze ať už na jednom, nebo na druhém břehu.

Tyto roviny jsou navíc částečně v konfliktu. Společenská role Wonder Woman je jistě výjimečná, což se dá doslova matematicky dokázat - jde o první film Marvelu nebo DC s majoritně ženským publikem (během prvního víkendu přišlo 52 % žen, což zároveň značí dostatečný zájem mužů). Příběh vyprávěný Wonder Woman je oproti tomu klasický, skoro až staromilský. Stojí na ozkoušených vzorcích a genderovou tematiku nezkoumá zásadně hlouběji než třeba disneyovská Pocahontas.

Takový kontrast evokuje určitou nepatřičnost: v kampani se o progresivitě mluví moc, ve filmu málo. Mnozí Jenkinsové paradoxně vyčítají genderovou konformitu. Její dílo se stává manifestem rovnosti, aniž by se jí pořádně věnovalo.

Nejde o zcela lichou myšlenku, vyplývá ale předně z pomíchání oněch dvou rovin. Ženské superhrdinky jsou stále upozaďovány a na komiksové filmy chodí častěji muži - to Wonder Woman reálně změnila. Ve svém příběhu ale nijak nedeklaruje snahu komplexně se věnovat genderové tematice a nestaví se do podoby feministické ikony - jde "jen" o superhrdinský origin, který má představit jednoho z členů chystané Justice League. Což nedělá bezchybně, ale přinejmenším obstojně a pro mnohé skvěle - plní předsevzatý úkol.

Pointa filmu a pointa existence filmu tedy nejsou úplně stejné. Ale je to nutně špatně? Deadpool minulý rok upozornil na možnost soustředit se na starší publikum, přestože jde v jádru o infantilně dětinskou podívanou.

DC odvedlo konečně dobrou práci jak z hlediska provedení, tak marketingu. A představa hollywoodských producentů o publiku se může posunout dál. Zdá se, že lepším směrem.