Glosa: Star Wars nepatří filmařům, ale fanouškům. Disney to chápe, proto je úspěšný

před 1 hodinou

Dnes si fanoušci po celém světě připomínají Den Star Wars. U nás "svátek" připadá na sobotu 6. května, kdy ti největší fanoušci vyjdou v kostýmech svých oblíbenců do ulic. Jejich nadšení nijak nesnižuje ani doba, v níž Disney vyprodukuje minimálně jeden nový díl ročně. Star Wars se staly vzorem úspěšné série, s níž se fanoušci rádi ztotožňují. A tvůrci to při vymýšlení nových pokračování musí brát na vědomí.

V roce 1977 změnily Star Wars podobu Hollywoodu. Byly za tím, jak jinak, peníze: George Lucas se tehdy v jednání se studiem víc než na honorář soustředil na získání vysokého podílu z prodeje doprovodného zboží, čemuž se producenti smáli a práva mu "velkoryse" přenechali.

Netušili, že po premiéře propukne mánie a každý divák bude chtít mít doma repliku světelného meče či figurku princezny Leiy. A že tato všudypřítomnost Hvězdných válek bude stát na začátku masového kultu, jaký filmový průmysl ještě neviděl.

Vymklo se to

Z George Lucase se díky vychytralé taktice stal jeden z nejbohatších filmařů a producenti se jím objevený zlatý důl snaží dodnes imitovat. Proto je většina velkých produkcí součástí nějaké série, pokusem novou sérii zažehnout nebo alespoň adaptací slavné knižní série - tedy snahou o zavedení a rozšíření nových úspěšných značek. Většinu zisku dnes producenti vykazují právě díky merchandisingu. Pokladny kin sotva zaplatí náklady.

I čtyřicet let po premiéře však Star Wars zůstávají největším fenoménem světové popkultury. Pohltily nakonec i svého otce Lucase, jenž se na začátku nového století pokusil vrátit s trojicí filmů, jež však velká část fanoušků odmítla. Měly sice komerční úspěch, ale diváci autora zasypali nenávistnými zprávami, že novými snímky "zničl jejich dětství". Režisér se cítil zneuznaný a zrazený.

Když v roce 2012 prodal za víc než 4 miliary své studio (jehož součásti je kromě světa Star Wars i Indiana Jones) Disneymu, přiznával, že se mu Star Wars vymkly z rukou. Žily si vlastním životem a Lucas je nezvládl tvarovat podle vlastní nálady a chutě. Ano, nová trilogie Star Wars se opravdu nepovedla sama o sobě. Její větší problém však byl, že byla příliš "jiná" než ta původní.

Disney to chápe a první díl vznikající pod jeho dohledem dostal za úkol především ujistit publikum, že si tvůrci uvědomují svou povinnost sloužit komunitě fanoušků. Studio najalo J. J. Abramse, odborníka na "skládání poct", a Sílu se probouzí očistil od všeho, co by se fanouškům nemuselo líbit. Vysloužil si i kritiku za zbabělost a neoriginalitu, šlo ale o trefu do černého.

Fanoušci svou dimenzi dávno našli

Filmy ze světa Star Wars dnes nemohou nic měnit, nemohou být odvážné, nemohou otevírat nové dimenze. Fanoušci tu svou, v níž chtějí trávit čas, už totiž našly.

Autoři přitom nemají mnoho prostoru pro originalitu, scenáristé například dostali zákat věnovat se motivům z nepopulární nové trilogie.

Star Wars se tím na jednu stranu ochuzují o vlastní plnohodnotnost, na druhou však stále zasahují do mnoha životů. Jednotlivé filmy tak sice mohou působit poněkud strnule, kult Star Wars ale i díky tomu zůstává živý.