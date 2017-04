Geniální herec i svůdník Jack Nicholson slaví 80 let. Je nesmrtelný, tvrdí o něm kolegové

před 37 minutami

Ďábelský úsměv, pozdvižené obočí a upřený pohled. Tak zná svět oscarového amerického herce, producenta a scenáristu Jacka Nicholsona, který v sobotu oslaví osmdesát let. Hvězda kultovních snímků Bezstarostná jízda, Přelet nad kukaččím hnízdem, Cena za něžnost nebo Lepší už to nebude má stále pověst jednoho z největších hollywoodských svůdníků. "Vyrůstal jsem mezi ženami a naučil se, co mají rády a jak s nimi vycházet," vzpomínal jednou pro Daily Mail.

Doporučujeme

Nicholson získal za svou dosavadní hereckou kariéru celkem tři oscarové sošky a dvanáct nominací. Porota ocenila jeho výkon v Přeletu nad kukaččím hnízdem (1976), Ceně za něžnost (1984) a ve snímku Lepší už to nebude (1998).

Kromě toho je držitelem Zlatého glóbu za roli Warrena Schmidta ve filmu o Schmidtovi (2003), za výkon v gangsterce Čest rodiny Prizziů (1986) a za postavu detektiva Jaka Gittese ve snímku režiséra Polanskiho Čínská čtvrť (1975).

V posledně jmenován si Nicholson nechal zlomit nos, což bylo na svou dobu nevídané. "Jack je ten nejpříjemnější člověk na práci, kterého jsem kdy potkal, dokáže rozmazlit režiséra i scenáristu, protože v jeho ústech znějí i ty nejhorší texty prostě skvěle," řekl o něm Polanski.

Průřez jeho nejslavnějšími filmy představilo uplynulý týden pražské žižkovské kino Aero. Připomeňte si i vy známé Nicholsonovy role.

Související články