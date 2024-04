Galerie Františka Drtikola má novou šéfku. Jako první vystavuje díla Petra Nikla

Bizarní sbírku zvětšených anatomických preparátů připomínají velkoformátové práce výtvarníka Petra Nikla, které nově vystavuje Galerie Františka Drtikola v Příbrami. Kromě můr návštěvníci uvidí díla připomínající housenky, larvy, ale také přemalované dámské barokní podobizny či otisky autorovy tváře.

Přehlídku, jež potrvá do 12. května, připravil kurátor Petr Vaňous. Vybral na ni práce, které malíř a grafik Petr Nikl vytvořil propíjením kávy, zbarvené vody nebo tuše do rýžového papíru. "Formou hry si vytvářel obrazce, pracoval s různou tuší, přičemž každá tuš funguje jinak a každý rýžový papír funguje jinak. Existuje tam princip náhodnosti a taky princip zrcadlení," popisuje ředitelka galerie Magda Danel.

Výsledné obrazce mohou symetričností připomenout psychiatrický Rorschachův test nebo obrovitý hmyz. Tvarově nejblíž jim jsou právě noční motýli, tedy můry. Zároveň podle kurátora Vaňouse symbolicky promlouvají o nejasném vztahu mezi vědomím a nevědomím umělce, o magicky zpřeházené logice spojené s nocí a spánkem. "Niklova tvorba uvolňuje představivost, imaginaci i procesuální náhodnosti a materiálové improvizace, ve kterých nalézá obrovský potenciál pro rozvoj lidské bytosti," dodává Petr Vaňous.

Výstava je první, kterou Galerie Františka Drtikola otevřela pod vedením nové ředitelky. Magda Danel si za cíl klade do pěti let zdvojnásobit návštěvnost. Nyní do galerie ročně zamíří 4000 lidí. Víc jich má přilákat bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek či tvůrčích dílen pro děti. Galerie se hodlá výrazněji otevřít veřejnosti.

Už nyní návštěvníky vítá nový vstupní pult, výstavní prostory jsou čerstvě vymalované a počítá se s prodejem knih a do budoucna s kavárnou.

Následovat by měla obměna stálé expozice věnované slavnému fotografovi, po němž se instituce zřizovaná městem jmenuje. Nová šéfka za tímto účelem sestaví odbornou pracovní skupinu, v níž budou fotografové, kurátoři a experti na fotografii i současné umění. Výsledek jejich práce chce probrat se zástupci Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Počátkem příštího roku by se pak nová expozice mohla otevřít veřejnosti.

V nové podobě by se stálá expozice měla stát jakýmsi paralelním výstavním plánem zaměřeným na to nejlepší z české i zahraniční fotografie i na Drtikolovo dílo. Magda Danel by ráda pořádala také krátkodobé výstavy, na nichž by byly k vidění Drtikolovy originály.

Dosavadní stálá expozice nabízí reprodukce. Město ji s Uměleckoprůmyslovým museem připravilo v roce 2000. Podle nové ředitelky si zaslouží revitalizaci.

Podobné plány měl už její předchůdce Jan Freiberg, tehdy však záměr vyvolal kritiku. "Uvědomuji si velkou zodpovědnost, a proto ji nechci nést sama, toho se bojím. Sestavím pracovní skupinu odborníků, kteří dají dohromady nějaký nápad, se kterým oslovíme Uměleckoprůmyslové museum. Ale bude to vypracovaná koncepce, nebude to jen něco, co rychle nahodíme," říká Magda Danel.

Také místostarosta Miroslav Peterka z ODS míní, že expozici je potřeba osvěžit. Podle něj by o tom nová ředitelka měla jednat s kurátorem sbírek fotografie Uměleckoprůmyslového musea Janem Mlčochem.

Nová šéfka má připravený plán na dva roky. Po aktuální výstavě děl Petra Nikla se návštěvníci mohou těšit na přehlídku plastik, maleb a kreseb Vnitřní dítě od současníka Jozefa Čižmára, tvořícího pod uměleckým jménem Andros Foros. Následovat budou akce k výročí úmrtí Franze Kafky a výstava k tématu krajiny. Konec roku má patřit industriální fotografii.

Příbramská galerie by podle Magdy Danel měla fungovat na principu kunsthalle, bude tedy pořádat dočasné výstavy, a nikoliv vlastní sbírky. Zaměřit se chce na to nejlepší ze současného umění. "Dělám to proto, abychom do budoucna mohli aspirovat na nějaké evropské granty," vysvětluje.

Do této koncepce podle ní nezapadají dosavadní výstavy fotografií ze soutěže Czech Press Photo nebo expozice betlémů, které pořádalo Hornické muzeum Příbram. "S betlémy určitě rádi produkčně pomůžeme, ale nebude to výstavní plán galerie," dodává.

Nová šéfka galerie nahradila Jana Freiberga, kterého rada města loni odvolala. Čelil kritice kvůli hospodaření, obvinění však odmítal. Nyní v galerii nepůsobí, Magda Danel by s ním ale chtěla do budoucna spolupracovat, protože je odborníkem na Drtikolovo dílo. Kromě ředitelky v galerii pracují tři lidé a čtvrtý na poloviční úvazek. Organizace hospodaří s necelými čtyřmi miliony korun.

Magda Danel byla v minulosti manažerkou hudebních skupin a také vedla příspěvkovou organizaci Za Trojku, která se od roku 2015 starala o kulturu v Praze 3 včetně například programu vyhledávané žižkovské koncertní a výstavní síně Atrium. Jejím zástupcem tam byl právě uznávaný kurátor Vaňous. Z funkce byla Magda Danel před pěti lety odvolána, podle ní z politických důvodů. Příbramský místostarosta Peterka už dříve uvedl, že výběrová komise hledající novou šéfku Galerie Františka Drtikola s touto informací od začátku pracovala, přesto Magdu Danel vyhodnotila jako nejlepší.

Video: Jak pracuje výtvarník Petr Nikl