Filmový Febiofest jde do konkurzu, požádal o to Fenič. Jsem největší obětí, říká

Filmový festival Febiofest jde podle Českého rozhlasu Radiožurnál do konkurzu. Požádal o to zakladatel přehlídky Fero Fenič, který tvrdí, že za její prodej nedostal zaplaceno. Společnost ředitele akce Kamila Spáčila, která od Feniče Febiofest koupila, podle insolvenčního rejstříku dluží přes 23 milionů korun, přičemž Fenič čeká na zhruba 4,5 milionu korun, uvedl Radiožurnál.

""Podal jsem sám žádost o konkurz. Já jsem byl tou největší obětí, protože mně nikdy nebyla plně uhrazena kupní cena," řekl rozhlasu Fenič. Spáčil se zatím nevyjádřil.

Zhruba před rokem Fenič oznámil, že do vlastnictví získal zpět ochranné známky Febiofestu. Společnost Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, která do té doby festival provozovala, ho už tak nesmí dál organizovat. Současně Fenič odstoupil z funkce čestného prezidenta. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal. Letošní plánovaný jubilejní 30. ročník festivalu se neuskutečnil.

Akci založila v roce 1993 Feničova společnost Febio festival. V závěru roku 2012 ale podle něj nezadlužený a úspěšný Febiofest získala za úřední odhad firma Erbia Holding, která byla jediným zájemcem.

"Přijal jsem i podmínku, že formou externí spolupráce zůstanu po požadovanou dobu čestným prezidentem. Ředitel, kterého jmenovala, však pak po třech letech získal festival do svého vlastnictví, v rozsahu původní smlouvy, tedy i s mým závazkem," popsal loni v říjnu Fenič situaci, kdy se majitelem stal Spáčil. Fenič podle tehdejších svých slov nemohl do provozu společnosti nijak zasahovat ani o ní nebyl informován.