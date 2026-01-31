Zemřela herečka Catherina O'Haraová. Hrála Kevinovu matku ve filmech Sám doma

V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku malého Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym, který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt's Creek (2015-2020).
O'Harová, jež měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) nebo v seriálu Studio (2025-2026).
7 058 směn a dost. Muž, který po 250 letech „zhasne“ české hornictví
V šatně si naposledy oblékl fáračky, nasadil přilbu a cestou k těžní kleci narychlo vypil povinnou gulášovku. Karel Blahut, závodní Dolu ČSM, sfáral do hloubky 1300 metrů už po sedmitisící padesáté osmé. Tentokrát to ale bylo jiné.
ŽIVĚČást Ukrajiny je bez proudu, v Kyjevě nejezdí metro. Blackout zasáhl i sousední země
Ruské útoky způsobily v noci na sobotu kaskádový výpadek ukrajinské energetické sítě. Rozsáhlý blackout zastavil nejen metro v Kyjevě, vypnuto bylo také vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny i se sousedním Rumunskem a Moldavskem. Bez elektřiny se tak ocitla například i většina moldavské metropole Kišiněv.
Tisíce Dánů vyšly do ulic na protest proti Trumpovým urážkám vojáků NATO
Kolem 10 tisíc lidí se zúčastnilo sobotního pochodu k velvyslanectví USA v Kodani, který uspořádalo sdružení dánských válečných veteránů, píše agentura AFP. Pochod byl tichým protestem proti nedávným výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zlehčoval roli vojáků ze spojeneckých zemí NATO v Afghánistánu. Trump tvrdil, že se drželi mimo frontu.
Být střízlivý je v módě. Co se děje s mladou generací?
Po mileniálech máme generaci, která se postupně vzdává alkoholu. Jaké jsou důvody?
ŽIVĚDukla - Sparta 0:2. Haraslín přidal pojistku, Dukla hraje o deseti
Sledujte online přenos z utkání 20. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Spartou Praha.