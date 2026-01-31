Přeskočit na obsah
Film

Zemřela herečka Catherina O'Haraová. Hrála Kevinovu matku ve filmech Sám doma

ČTK

V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku malého Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).

Catherine O'Hara (O'Harová), herečka
Kanadská herečka Catherine O'Harová v Torontu v roce 2010, kde propagovala životopisný snímek Temple Grandinová. Foto: Profimedia
Herecká kariéra kanadské rodačky začala v 70. letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym, který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt's Creek (2015-2020).

O'Harová, jež měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) nebo v seriálu Studio (2025-2026).

