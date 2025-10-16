Film

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

před 6 minutami
Oscarová americká herečka Diane Keatonová v sobotu zemřela na zápal plic. Příčinu jejího úmrtí oznámili její rodinní příslušníci v exkluzivním vyjádření pro časopis People.
Americká herečka Diane Keatonová zemřela 11. října 2025 v Kalifornii ve věku 79 let.
Americká herečka Diane Keatonová zemřela 11. října 2025 v Kalifornii ve věku 79 let. | Foto: Profimedia.cz

"Rodina Keatonových je nesmírně vděčná za mimořádné projevy lásky a podpory, které v uplynulých dnech obdržela na památku své milované Diane," uvádí se v prohlášení.

Podle zdrojů časopisu People se zdravotní stav herečky náhle zhoršil a její smrt byla velmi nečekaná. "V posledních měsících života byla obklopena pouze nejbližší rodinou, která se rozhodla vše držet v naprostém soukromí. Dokonce ani dlouholetí přátelé nebyli plně obeznámeni s tím, co se děje," uvedl nejmenovaný zdroj.

