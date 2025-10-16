Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

"Rodina Keatonových je nesmírně vděčná za mimořádné projevy lásky a podpory, které v uplynulých dnech obdržela na památku své milované Diane," uvádí se v prohlášení.
Podle zdrojů časopisu People se zdravotní stav herečky náhle zhoršil a její smrt byla velmi nečekaná. "V posledních měsících života byla obklopena pouze nejbližší rodinou, která se rozhodla vše držet v naprostém soukromí. Dokonce ani dlouholetí přátelé nebyli plně obeznámeni s tím, co se děje," uvedl nejmenovaný zdroj.
Herečka zemřela ve věku 79 let. Proslavila se mimo jiné ve filmech jako Kmotr od Francise Forda Coppoly nebo Annie Hallová režiséra Woodyho Allena, za kterou získala v roce 1978 Oscara za hlavní ženskou roli.