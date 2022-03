Zemřela filmová kritička Eva Zaoralová. Tváři karlovarského festivalu bylo 89 let

Ve věku 89 let tento čtvrtek zemřela filmová novinářka Eva Zaoralová, dlouholetá spolupracovnice karlovarského festivalu. Úmrtí oznámil její mluvčí. Zaoralová ve vedení přehlídky působila od roku 1994 po boku Jiřího Bartošky. Do roku 2010 byla jeho uměleckou ředitelkou, později tuto funkci předala Karlu Ochovi a zůstala na pozici poradkyně.

"Dál pracuji jako členka výběrové komise, vidím filmy na DVD a další na festivalech. Letos jsem byla v Římě, Madridu a Paříži, kde mi ukázali své filmové novinky," popisovala ještě před šesti lety, jak doporučuje snímky karlovarskému festivalu. "Když jsem s Jiřím Bartoškou začínala, chodily nám videokazety, pak DVD a dnes ani to není zapotřebí. Vidíme je na počítači," srovnávala.

Dál také chodila do kanceláře festivalu v pražské Panské ulici. "Mám to, jako když chodí koně do stáje. Připadám si k ničemu, když sedím doma," říkala. Zaoralová na karlovarský festival jezdila jako novinářka od 70. let minulého století, v novém tisíciletí napsala knihu o jeho historii.

Filmová teoretička, kritička a překladatelka kromě toho přednášela dějiny kinematografie na pražské FAMU. Byla vyznamenána Medailí za zásluhy, kterou dostala od prezidenta Václava Klause, i francouzským Řádem rytířky umění a literatury. Na festivalu v Cannes obdržela plaketu za dlouholetou žurnalistickou činnost. Cenou za umělecký přínos na ni před lety pamatoval i karlovarský festival. Později Zaoralová přidala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii.

Eva Zaoralová se narodila roku 1939 do rodiny architektů. Po studiu na gymnáziu v pražské Štěpánské ulici vystudovala francouzštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, později přidala i italštinu. Díky budoucímu manželovi Ivu Hepnerovi začala chodit na projekce na FAMU, díky čemuž si našla cestu k filmu.

Zprvu překládala odborné texty z italštiny a francouzštiny, později začala o kinematografii psát. Byla šéfredaktorkou odborného měsíčníku Film a doba. Knižně či časopisecky vyšly desítky jejích překladů, autorských článků a publikací věnovaných především francouzské a italské tvorbě.

Zaoralová zasedala v porotách přehlídek v Benátkách, Berlíně, Cannes, Mannheimu nebo Wiesbadenu. Jako novinářka se podílela také na činosti Mezinárodní federace filmového tisku.

