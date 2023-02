Filmař z poslední vesnice v horách. Zemřel režisér Juraj Jakubisko

Ve věku 84 let zemřel slovenský režisér Juraj Jakubisko. Slovenské stanici RTVS to potvrdila jeho dcera Janette. Jakubisko patřil k nejznámějším tvůrcům někdejšího Československa, natočil několik desítek hraných i dokumentárních filmů. K těm nejznámějším patřily Tisícročná včela, Perinbaba, Nejasná zpráva o konci světa či velkofilm Bathory.

"Z poslední vesnice v horách, kam nevedla cesta, jsem se dostal přes východní Slovensko do Prahy. A ta Praha byla ranvej do světa," říkal Juraj Jakubisko. | Foto: ČTK

Podle dcery zemřel Jakubisko v pátek pozdě večer v Praze, kde žil. Někdejší sportovec, který běhal maraton a závodil na lyžích, roku 2012 dostal nové srdce. Voperovali mu ho chirurgové v pražském IKEM pod vedením kardiochirurga Jana Pirka, který pak konstatoval, že toho času čtyřiasedmdesátiletý režisér se stal patrně nejstarším pacientem s transplantovaným srdcem.

Režisér se v nejbližší době chystal uvést do kin Perinbabu a dva světy, pokračování své pohádky z 80. let, která se nejen na Slovensku stále těší oblibě. Díky současným technologiím měla v novince ožít i původní Perinbaba s tváří dnes již nežijící italské herečky Giulietty Masinové, manželky režiséra Federica Felliniho, která zemřela v roce 1994.

Se svým prvním celovečerním filmem Kristove roky debutoval absolvent pražské FAMU v roce 1967. Jeho následující snímky Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni nebo Do videnia v pekle, priatelia byly plné poezie, metafor a symbolů. Autor se jimi vracel do rodné východoslovenské krajiny a k tamním lidem. Normalizátoři v komunistickém Československu je zakázali.

Jakubisko, jenž chtěl být původně výtvarníkem a kameramanem, pak mohl točit jen dokumenty. Na plátna kin se vrátil až roku 1979 filmem Postav dom, zasaď strom, rok nato natočil slavnou třídílnou televizní Nevěru po slovensky.

V 90. letech režíroval snímky Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný a Nejasná zpráva o konci světa, který byl promítán na více než 60 festivalech světa a získal čtyři České lvy, poté kritikou nepříliš dobře přijeté Post coitum s hercem Francem Nerem v hlavní roli.

Zpracování legendy o čachtické paní Bathory, které se s rozpočtem asi 328 milionů korun zařadilo k nejnákladnějším filmům v Česku i střední Evropě, vyneslo Jakubiskovi Českého lva za nejlepší výtvarný počin. Snímek se stal divácky nejúspěšnějším filmem roku 2008. V Česku utržil okolo 87 milionů korun.

Po Bathory chystal Jakubisko další nákladný projekt. Pod názvem 200 roků samoty hodlal ukázat život v 10. století za časů Velkomoravské říše. Natáčení snímku, který chtěl přiblížit dějiny pohanství a začátek křesťanství, však zastavily finanční problémy společnosti Jakubisko Film. Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že firma musí České spořitelně zaplatit směnku na 54 milionů korun, které banka zapůjčila na natočení Bathory.

Jakubisko nedávno začal psát okračování své vzpomínkové knihy Živé stříbro, ve které roku 2013 bilancoval prvních 33 let života. Popsal v ní například, jak se z Kojšova u Spišské Nové Vsi na Slovensku, kde se roku 1938 narodil, dostal do české metropole. "Z poslední vesnice v horách, kam nevedla cesta, jsem se dostal přes východní Slovensko, přes Košice, Bratislavu do Prahy. A ta Praha byla ranvej, byla startovací dráhou do světa," uvedl.

Ve druhém díle chtěl zmapovat svůj život za normalizace, tedy v letech 1969 až 1989. "Píšu v něm o letech normalizace na Slovensku, kdy se mi změnil život. Najednou jsem nemohl skoro nic. A tak vzpomínám na to, co se dělo kolem mě, jak se měnili lidé v bratislavském studiu Koliba. Na internetu o tom nic nenajdete. Přitom ti, kteří mi zasahovali do života, sedí na určitých místech ještě dnes," avizoval.

Jakubisko si za pět desítek let trvající kariéru vysloužil řadu ocenění jako titul nejlepší slovenský režisér 20. století či Českého lva za dlouholetý umělecký přínos kinematografii.

Zajímavou stopu zanechal také ve výtvarném umění. "Znám dvacet návodů, jak udělat špatný film, ale neznám jediný recept na ten dobrý," říkal. Před lety konstatoval, že si problémy často přidělává sám. "Když stříhám film, chci být nejlepší střihač, když jsem za kamerou, nejlepší kameraman, když režíruji, nejlepší režisér, a když píšu, chci být nejlepším scenáristou na světě. Tak se stane, že si toho spoustu navymýšlím. Při natáčení se pak ptám, který idiot to napsal, protože se to nedá udělat," uvažoval.

Označoval se za workoholika. Tvrdil, že film bez diváků je mrtvý film, vyznával přesvědčení, že smyslem umění je naplnit člověka úžasem. "Umění je důležité pro každého člověka, ať s ním souhlasí, nebo ne. Má vyvolat polemiku, nemá sloužit. To je jeho poslání," tvrdil Juraj Jakubisko.