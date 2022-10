Zemřel Ralf Wolter, ve filmech o Vinnetouovi hrál Sama Hawkense

Především rolí Sama Hawkense z filmů o Vinnetouovi byl divákům známý německý herec Ralf Wolter, který tento pátek zesnul ve věku 95 let. S odvoláním na jeho manželku o tom informovala agentura DPA. Snímky vznikaly v 60. letech minulého století na motivy knih Karla Maye.

Ralf Wolter jako Sam Hawkens a Lex Barker v roli Olda Shatterhanda. Snímek z filmu Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti, 1968. | Foto: Profimedia.cz

V Německu platil za oblíbeného herce, účinkoval v mnoha televizních kriminálních filmech. Rodák z Berlína si postupně zahrál ve více než stovce titulů. Úspěšný byl také v divadle a kabaretu.

Před kamerou se naposledy objevil roku 2012, šlo o německou komedii Bis zum Horizont, dann links, česky Až k obzoru, pak doleva. V posledních letech se stáhl z veřejného života.

Sam Hawkens, v některých adaptacích Mayových děl označovaný jen jako Hawkins, je postarší mužík, který po skalpování nosí paruku a v horku si ji může sundavat. Vlastní podivnou, klacku podobnou pušku Líddy a jezdí na mezkovi jménem Mary. Věty často doplňuje průpovídkou "jestli se nepletu, hi hi hi".

Wolter jej ztvárnil v šesti filmech o Vinnetouovi, náčelníkovi Apačů. Vystupoval také v dalších snímcích natočených na motivy děl německého spisovatele Maye. V české verzi Woltera dabovali František Filipovský ve snímku Vinnetou - poslední výstřel nebo Valter Taub v Pokladu na Stříbrném jezeře.