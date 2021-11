Zemřela představitelka Nšo-či. Herečce z filmu Vinnetou bylo 81 let

Ve věku 81 let zesnula francouzská herečka Marie Versiniová, kterou proslavila role indiánky Nšo-či v prvním dílu filmu Vinnetou. Informaci německému deníku Bild potvrdil člen rodiny. Herečka zemřela v bretaňské obci Guingamp.

Marie Versiniová jako Nšo-či v prvním Vinnetouovi z roku 1963 po boku Lexe Barkera, který hrál Old Shatterhanda. | Video: Magic Box

Ve westernu z roku 1963 ztvárnila Versiniová dceru apačského náčelníka Inču-čuny a Vinnetouovu sestru. Nšo-či se zamiluje do jeho pokrevního bratra Old Shatterhanda, avšak čeká ji tragický osud.

Tři roky nato si roli zopakovala ještě ve snímku Vinnetou a Old Firehand. Ten se odehrává před tím, než Old Shatterhand přišel do Ameriky. Versiniová se objevila také v dalších dobrodružných filmech natočených podle knih Karla Maye. K nejznámějším patří Žut, kde hrála Tschitu, nebo dvojice titulů V říši stříbrného lva a Divokým Kurdistánem. V obou ztvárnila Ingdschu.

Říkala, že indiánský kostým na sobě měla poprvé na oslavě sedmých narozenin. "Už tehdy jsem věděla, že chci být Nšo-či, a mé sny se vyplnily. Natáčení s Lexem Barkerem a Pierrem Bricem bylo pro mě nezapomenutelným zážitkem," popsala Versiniová v rozhovoru pro německý magazín.

Později mimo jiné vyráběla trička s indiánskými motivy, která pro ni vymýšlel manžel. Snažila se také být stále poblíž koním, psal Bild.

Marie Versiniová se narodila roku 1940 v Paříži, rodina pocházela z Korsiky. Od konce 50. let minulého století hrála v divadle, mimo jiné po boku Jeana-Louise Trintignanta. Stala se nejmladší členkou národního divadla Comédie-Française. Postupně se začala prosazovat také u filmu, nakonec účinkovala ve třicítce titulů, převážně televizních.

Od roku 1974 byla vdaná za scenáristu Pierra Vialleta, měli bezdětné manželství.

Před dvěma roky se Versiniová poranila při pádu ve svém pařížském bytě. Podle deníku Bild byla až do jeho smrti v roce 2015 v kontaktu s hercem Pierrem Bricem, který hrál Vinnetoua. V srpnu 2013 společně vystoupili na trutnovském festivalu.