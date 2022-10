Zemřela herečka Angela Lansburyová, proslavila se seriálem To je vražda, napsala

Ve věku 96 let toto úterý zemřela americká herečka britského původu Angela Lansburyová, která se proslavila rolí Jessiky Fletcherové v detektivním seriálu To je vražda, napsala. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odkazem na prohlášení rodiny.

Lansburyovou čeští diváci znají především díky roli spisovatelsky a amatérské detektivky Fletcherové ze seriálu To je vražda, napsala. Hrála ji dlouhých 12 let, od roku 1984 do roku 1996. Jeden z nejdelších detektivních seriálů všech dob také léta produkovala.

Herečka dostala během 70 let dlouhé kariéry mnoho dalších rolí. Třikrát byla nominována na Oscara. Přes počáteční zklamání prý nakonec byla ráda, že sošku nikdy nezískala. Lansburyová se domnívala, že by to její kariéře spíš uškodilo.

Lansburyová se narodila roku 1925 ve Velké Británii, do USA přesídlila s matkou a bratrem z válečného Londýna. Britská královna Alžběta II. ji v roce 2013 vyznamenala za zásluhy šlechtickým titulem Dáma britského impéria (DBE). V neděli by Lansburyová oslavila 97. narozeniny.