Zemřel herec Svatopluk Matyáš, známý jako redaktor z 30 případů majora Zemana

Ve věku 90 let zemřel herec Svatopluk Matyáš, známý rolí zahraničního dopisovatele Československé televize v normalizačním seriálu 30 případů majora Zemana.

O úmrtí informoval Blesk.cz. "Zemřel ve spánku, asi mozková příhoda," řekla serveru hercova dcera Alena. Pro web iDnes.cz úmrtí potvrdil šéf Herecké asociace Ondřej Kepka, který byl s Matyášovou rodinou v kontaktu.

Matyáš ztvárnil televizního redaktora Holana ve dvou politicky motivovaných epizodách 30 případů majora Zemana, kromě toho se objevil ve válečném dramatu Nebeští jezdci z roku 1968 coby pilot a kapitán letadla Pavel Kolár či jako doktor Junek ve sci-fi Akce Bororo z roku 1972. Významné pro něj bylo, když v polovině 70. let v seriálu Kamenný řád vytvořil postavu Jotidoma.

"Kamennému řádu vtiskl krásného ducha můj kolega a režisér Alois Müller. Léta jsme spolu hráli v Ostravě, a když pak začal režírovat, hrál jsem skoro ve všech jeho věcech," vzpomínal Matyáš roku 2001 v interview pro Týdeník Televize.

"Když mě obsadil do role Jotidoma, nevěděl, že pocházím nejen z Moravy, ale dokonce přímo z blízké vesnice, kde se příběh odehrával. Do té doby jsem hrál různé intelektuály, oficíry, ředitele a podobně, a když jsem měl hrát čeledína, nikdo nevěděl, že tohle prostředí znám daleko lépe než cokoliv jiného," dodal Matyáš, který Jotidoma označoval za svou skoro osudovou roli.

"Tatínek měl živnost. Hospodu, řeznictví, kus pole k tomu, hospodářství, koně. Já jsem v tom vyrostl a vím, co to je vztah k půdě a jak to tehdy na vesnici chodilo. Ti lidé opravdu za každou cenu bránili svůj majetek, ne z touhy po bohatství, ale proto, že to byla rodová tradice, byl to skutečně daný a pevný řád. To seriál dokonale ukazuje," doplnil.

V posledních letech Svatopluk Matyáš účinkoval v novodobých filmech zabývajících se érou socialismu 3 sezóny v pekle, kde ztvárnil Hanesova otce, a Pouta, v nichž hrál Pavlova tatínka.

Pátý díl Kamenného řádu, v němž Jotidom na žádost učitele převáží gestapem stíhané lidi za hranice. | Video: Česká televize

Rodák z Radslavic na Přerovsku se vyučil jako řezník, vystudoval obchodní akademii a chtěl pokračovat na medicínu, ke studiu ale nebyl přijat z kádrových důvodů - kvůli otcově živnosti.

Mladý Svatopluk Matyáš tak pracoval jako dělník, mimo jiné pomáhal kopat letenský tunel. Roku 1956 nakonec absolvoval pražskou DAMU.

Hereckou kariéru zahájil ještě v 50. letech v divadlech v Hořovicích a Hradci Králové, v následující dekádě působil v Ostravě nebo Olomouci. Na tamních jevištích ztvárnil mnoho postav zejména v klasických hrách od Shakespeara nebo Čechova. "Hrál jsem Romea, Richarda třetího a všechno mezi tím," řekl v pořadu 13. komnata Svatopluka Matyáše.

"Hrál jsem dost komických rolí v našich i v italských komediích. Dělat dobrý humor je to nejtěžší. Rozbrečet diváky nějakou tragédií není kumšt, ale rozslzet je smíchem je nesmírně obtížné," uvedl Matyáš roku 1997 v rozhovoru pro dnes již neexistující deník Slovo, dříve známý jako Svobodné slovo.

Od roku 1979 byl jako herec ve svobodném povolání, než se roku 1986 vrátil do angažmá v Olomouci. Po sametové revoluci odešel do důchodu.

Svatopluk Matyáš byl od 50. let ženatý s bývalou tanečnicí Věrou Benšovou, s níž má jednu dceru, uvádí hercův profil na webu ČSFD.cz.