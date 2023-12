Namluvil Eastwooda, vedl karlínské divadlo. Zemřel herec Ladislav Županič

Ve věku 80 let zemřel herec a dabér Ladislav Županič. V sobotu to oznámila Herecká asociace. Byl držitelem ceny Thálie, desítky let působil v pražském Hudebním divadle Karlín.

Županič byl znám také z filmu, televize, rozhlasu a rovněž z dabingu - jeho hlasem v Česku hovořil například Clint Eastwood. Herec namluvil jeho vrcholné role.

Prostějovský rodák studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, s divadlem začínal v někdejším pražském divadle Paravan. Třicet let pak působil v karlínském souboru, deset let byl jeho ředitelem. Za dobu, kdy Županič v stál jeho čele, mělo premiéru 27 inscenací, za něž divadlo dostalo osm cen Thálie a uskutečnilo dvě úspěšná turné do Japonska. Jednu z Thálií získal přímo i Županič, a to za výkon v roli Albína v muzikálu Klec bláznů. Herec byl též držitelem Thálie za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství, kterou převzal v roce 2016.

Ve filmu Županič ztvárnil například Pražáka Rumlena ve snímku Vesničko má středisková od Jiřího Menzela nebo sluhu v pohádkách Princezna ze mlejna 1 a 2 režiséra Zdeňka Trošky.

Karlínské divadlo vedl Županič od roku 1993 do ledna 2003, kdy jej pražští radní odvolali z funkce ředitele kvůli špatnému hospodaření. Divadlo tehdy dva roky po sobě skončilo ve ztrátě navzdory vysokým dotacím. "Už za leden signalizuje ztrátu 1,7 milionu korun, musí se zabránit ztrátám na konci roku," zdůvodnil to tehdejší pražský radní pro kulturu Igor Němec z ODS.

Županič se bránil tím, že až do ničivých povodní z léta 2002 byla instituce v plusu. V jejich důsledku si musela pronajmout náhradní prostor v Kongresovém centru a ani po navýšení dotace peníze nestačily. Voda zaplavila karlínské divadlo do sedmimetrové výše od nejnižší části. "Deset ředitelských let mě někdy stálo dost energie, ale zřejmě to byla nejkrásnější dekáda mého života," říkal Županič, na jehož místo radní jmenovali Egona Kulhánka.

"Láďa Županič převzal divadlo v opravdu zbědovaném stavu. Zkonsolidoval celý soubor a vždy v několika krásných obdobích tak dvou tří let dosáhnul skoro maxima, co se týče návštěvnosti, zájmu odborné veřejnosti a snad i kvality některých představení. Podařilo se mu dostat divadlo na vrchol toho, co je v Praze možné v takto koncipovaném repertoárovém divadle," bránil jeho éru kolega Petr Novotný.

