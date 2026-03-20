Zemřel Chuck Norris. Legendárnímu americkému herci bylo 86 let

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
ŽIVĚ Neutrální Švýcarsko stoplo vývoz zbraní do USA kvůli válce s Íránem
Švýcarsko ve shodě se svou neutralitou neumožní nyní žádný vývoz zbraní do Spojených států, které jsou zapojeny do válečného konfliktu proti Íránu. V pátek to v prohlášení oznámila vláda alpské konfederace. Poznamenala, že licence pro vývoz zbraní do Izraele již několik let Švýcarsko nevydalo. Totéž platí pro Írán, dodalo prohlášení švýcarské vlády.
ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
ŽIVĚ Rusko se nezúčastní sobotních jednání o ukončení války s Ukrajinou, uvedl Kreml
Rusko se v sobotu nezúčastní jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, uvedl v pátek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o den dříve vyzval k ukončení pauzy v rozhovorech a sdělil, že ukrajinští vyjednavači jsou na cestě do Spojených států, kde by se měla v sobotu uskutečnit určitá jednání. Podle Peskova půjde o bilaterálních schůzku Ukrajiny a USA.
„Kdo ví o překvapení víc než Japonsko?“ Trumpův vtip zneklidnil Tokio
Donald Trump obhajoval neinformování spojenců před útokem na Írán narážkou na Pearl Harbor. Výrok pronesl po boku premiérky Sanae Takaičiové, která reagovala jen strnulým úsměvem. Trumpův vtip zastínil komplexní vyjednávání o zapojení spojenců do ochrany tankerů v Hormuzském průlivu.