Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

"Chápeme, že se na setkání s legendou mnozí z vás velmi těšili, a hlavně kvůli vám nás tato situace velice mrzí. Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok," uvedl Větrovský.
Celovíkendový program se měl uskutečnit v zábavním centru House of fun Prague v Máji. Akce měla navázat na předchozí Noc s legendou, která přivítala zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma. Vstupenky si zájemci mohli pořídit od 990 korun. Pořadatelé vstupné vrátí.
"Vrácení peněz proběhne v nejbližších dnech, není třeba podnikat žádné kroky z vaší strany," vzkázal majitelům vstupenek Větrovský. "Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok," dodal.
Akce Noc s legendou se měla konat k desátému výročí VDN Promo. Norris známý ze snímků Nezvěstní v boji, Invaze U.S.A., Delta Force nebo ze seriálu Walker, Texas Ranger měl do Prahy přijet na základě vítězství v hlasování veřejnosti o letošního hosta vyhlášeného agenturou.