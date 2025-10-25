Celebrity

Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů a představitel tvrdých chlapíků, se nezúčastní akce Víkend s legendou, na kterou měl přijet 22. až 23. listopadu do Prahy. Hercův produkční tým bez bližších podrobností uvedl, že se Norris nemůže v plánovaném termínu dostavit do České republiky. Na Instagramu to oznámil Petr Větrovský z pořádající agentury VDN Promo.
Chuck Norris jako Cordell Walker v seriálu Walker, Texas Ranger (1993–2001), který kombinuje bojová umění, kriminální případy a tradiční hodnoty.
Chuck Norris jako Cordell Walker v seriálu Walker, Texas Ranger (1993–2001), který kombinuje bojová umění, kriminální případy a tradiční hodnoty. | Foto: Profimedia.cz

"Chápeme, že se na setkání s legendou mnozí z vás velmi těšili, a hlavně kvůli vám nás tato situace velice mrzí. Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok," uvedl Větrovský.

Celovíkendový program se měl uskutečnit v zábavním centru House of fun Prague v Máji. Akce měla navázat na předchozí Noc s legendou, která přivítala zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma. Vstupenky si zájemci mohli pořídit od 990 korun. Pořadatelé vstupné vrátí.

"Vrácení peněz proběhne v nejbližších dnech, není třeba podnikat žádné kroky z vaší strany," vzkázal majitelům vstupenek Větrovský. "Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok," dodal.

Akce Noc s legendou se měla konat k desátému výročí VDN Promo. Norris známý ze snímků Nezvěstní v boji, Invaze U.S.A., Delta Force nebo ze seriálu Walker, Texas Ranger měl do Prahy přijet na základě vítězství v hlasování veřejnosti o letošního hosta vyhlášeného agenturou.

 
