Zdeněk Troška chystá Čertoviny, v pohádce plné čertů si zahraje Jakub Prachař

před 32 minutami

Režisér Troška se vrací k pohádkám, začátkem příštího roku uvede do kin Čertoviny, ve kterých ztvární ústřední role Jakub Prachař a Dominick Benedikt Hájek. Natáčet se bude ve skanzenech Třebíz a Přerov, na tvrzi v Drslavicích nebo jihočeských vesničkách.

Doporučujeme

Režisér Zdeněk Troška se vrací ke svému oblíbenému žánru pohádky. Koncem května začne natáčet film s názvem Čertoviny, v níž se hlavních rolí pekelníků, kteří se vydají do lidského světa, zhostí Jakub Prachař a Dominick Benedikt Hájek.

V kinech se snímek, jehož scénář vznikl na motivy pošumavských báchorek, objeví 5. ledna 2018.

"Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří - než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly," uvedla mluvčí Uljana Donátová o příběhu.

Zdeněk Troška se k čertům se vrací poněkolikáté - ať to byly pohádky Z pekla štěstí, Čertova nevěsta či milovaný čert z Princezny ze mlejna. "Jako dítě jsem se čertů bál, v každém tmavém koutě ve sklepě jsem jich vždycky viděl celý houf. A určitě byli v noci i pod postelí a za skříní a číhali, až vytrčím zpod peřiny nohu, aby mě do ní kousli," komentoval to Troška.

Zlom podle něj mohl přijít mnohem později. To když se podíval na sebe do zrcadla a spatřil opravdického živého čerta, neboť svými kudrnatými vlasy tak trochu pekelníka připomíná.Lucifera ve snímku ztvární Karel Dobrý, Haničku Sara Sandeva, jejího milého Jana mladý herec Richard Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Jaromír Nosek a selku Andrea Hoffmannová.

Podle Donátové se bude točit od konce května do konce června. "Za pekelnou lokaci si filmaři vybrali Peklo Čertovina u Hlinska, dále budou točit ve skanzenech Třebíz a Přerov, na tvrzi v Drslavicích a tradičně v malebných vesničkách jižních Čech," dodala.

Čertoviny vznikají v produkci společnosti Fénix Film, producentek Dany Volákové a Michaely Flenerové. Hlavním partnerem je televize Prima

autor: ČTK

Související články