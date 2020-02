Začínají Taušovi Zrádci. Detektivka z drogového podsvětí by mohla být seriálem roku

Foto: Česká televize

Je nové kriminální drama Zrádci, které má dnes premiéru na České televizi, další ukázka osobité filmařské vize Viktora Tauše, nebo jen předvádivý autorský „maglajz“?

Když v roce 2016 začala Česká televize vysílat Modré stíny, druhou kriminálku z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice, ovšem ne v režii Jana Hřebejka, ale Viktora Tauše, byl to docela poprask.

Kromě toho, že u prvního dílu televize nepohlídala chvílemi nesrozumitelný zvuk, vizuální styl vyvedl mnoho diváků z míry. Postavy byly umístěné na okrajích záběrů, natočených v architektonicky výjimečných prostorách. Kamera je následovala houpavým krokem, jako by ji nesl někdo ze seriálových policistů. Obrazy zalité světlem evokovaly permanentní východ slunce.

Filmoví vědci byli podle několika článků většinou nadšeni, část diváků také, avšak další dodnes považují Taušovy Modré stíny za zbytečnou, manýristickou exhibici. Podobně jako jeho druhou sérii ze stejného cyklu nazvanou Vodník. I ta ostře kontrastovala s ostatními třemi tituly režírovanými Janem Hřebejkem - Případem pro exorcistu, Pěti mrtvými psy a Živými terči - a opět výrazně pracovala s barvami i architektonickým pojetím.

Nová kriminálka Zrádci, která stojí mimo cyklus o olomouckých detektivech a Česká televize ji začne vysílat tuto neděli večer, by však mohla být Taušovým zatím nejzajímavějším projektem.

Nová vlna seriálových detektivek

Šestačtyřicetiletý režisér a producent, známý také díky "devadesátkovému" filmu Kanárek, měl při Modrých stínech a Vodníkovi štěstí na scénáře. Zdály se lepší než ty, které pro Hřebejkovy kriminálky psal Petr Jarchovský.

V případě Zrádců teď ale Viktor Tauš zpracoval text dvaatřicetiletého Mira Šifry. Ten je nejen díky nízkému věku autorem trochu svěžejším, ale také schopnějším komplexněji uchopit téma a hlouběji popsat postavy.

Jarchovskému je ovšem nutno přiznat kredit jakožto pedagogovi z pražské FAMU, který Šifrovy kvality poznal a před pár lety zařídil zpracování jeho scénáře k miniseriálu Rédl. Vznikl v Hřebejkově režii, a Jarchovský se tak postaral o loňskou detektivku roku, která režisérovi po čase přinesla pár vlídných recenzí.

0:30 První z šesti dílů Zrádců uvede ČT1 tuto neděli ve 20.10 hodin. | Video: Česká televize

Čtyřdílný Rédl, odehrávající se během pošmourných Vánoc začátkem 90. let minulého století, ukázal tehdejší dobu způsobem, který česká popkultura dosud nerozvíjela. Na půdorysu lehce paranoidní, temné kriminálky upozorňoval nejenom na schopnost mocných přeskočit z minulého režimu do nového, ale vykresloval i nepřipravenost všech ostatních, chaos a dobový pocit diskontinuity v mnoha oblastech.

V nejistých raných "devadesátkách" se pak odehrával i scénář k Rudému Kapitánovi, filmu, který Miro Šifra napsal spolu s jeho režisérem Michalem Kollárem a Annou Fifíkovou a zahrál si v něm Oldřich Kaiser.

Milion+ a rapové baroko

Ve Zrádcích teď Šifra poprvé vypráví příběh ze současnosti a není o nic méně poutavý. Přestože nepřináší možnost redefinice vnímání doby, jako se to povedlo Rédlovi s 90. lety.

Taušovo zpracování není zase o nic méně barokní až předvádivé, než tomu bylo u jeho předchozích detektivek. Tentokrát dokonce pracuje s hlavním hrdinou, který se obrací přímo na diváka. David Frýdl, dealer zaměstnaný vietnamským pervitinovým gangem a policejní informátor v jednom, vybrané scény vypráví a komentuje s pohledem upřeným do kamery.

Riskantní volba autorům skvěle vyšla i díky tomu, že Davidův představitel Cyril Dobrý zdědil talent po otci, herci Karlovi Dobrém. A ačkoliv občas mírně přehrává, pro účely zvláštní detektivky je to tak akorát. Dvacetiletý dealer s plnou pusou sarkastických poznámek, který jezdí žlutou Teslou, je přesně tak excentrický jako samotný seriál.

V titulkové sekvenci pak baletka tančí na striptýzové tyči, umístěné do průhledného kamionu osvětleného neonovým světlem. Zakrátko zjišťujeme, že protidrogové oddělení policie v tomto seriálu neúřaduje v kancelářské budově, ale ve starém kostele. Výjevy jako vystřižené z ambiciózního rapového videoklipu ladí s hédonismem mladého dealera, který chodí v mikině s logem rapové skupiny Wu-Tang Clan a v autě poslouchá český kolektiv Milion+ nebo slovenského Gleba.

Davidovým hlavním parťákem je trochu natvrdlý, ale vtipný kamarád a kolega René, kterého nováček Miloslav Pecháček ztvárnil přirozeně, jako by zhulené, vtipné typy hrál odjakživa.

Už dávno se v českém filmu nebo seriálu, snad s výjimkou Kober a užovek z roku 2015, neobjevila dvojice mladíků, která by působila tak autenticky. Miro Šifra je navíc ze všech zdejších dnešních scenáristů nejzručnější v psaní dialogů. Znějí tak, jak se skutečně mluví.

"Rasismus je fujky fujky"

Výrazná vizualita seriálu stojí na dobře vybraných lokacích, které významově ladí s tím, co se v příběhu právě děje. Tvůrci používají měkké oslnivé světlo jako v estetice hudebních indie videoklipů, do tmy štáb umisťuje ostře svítící lampy, neonová světla a barevné žárovky - to všechno může na chvíli upoutat veškerou naši pozornost.

Seriálu se však hned zkraje daří i to hlavní - srozumitelně představit několik hlavních postav a vzbudit zájem o jejich osud. Nejpozději v závěru první epizody jdeme s nimi. Divoká kamera Martina Douby kolem herců místy poletuje, jako by s nimi běhala, a často je snímá z těsné blízkosti.

Pro část publika budou intenzivní obrazy a herectví za hranou uvěřitelnosti. Taušův stylizovaný svět však funguje a podtrhuje kvality scénáře.

Elegantně a explicitně se také seriál vypořádává s tím, že by kvůli zápletce s vietnamským drogovým gangem mohl svádět k rasismu. Protože nás ale hlavní hrdina oslovuje přímo, může nám vysvětlit, že organizovaný zločin se týká pouze několika procent zdejší vietnamské populace - a ještě si z našeho latentního rasismu udělat legraci.

Generace Y a Z

Zkraje roku je možná předčasné tipovat Zrádce hned na nejlepší letošní seriál. Navíc bude záležet, jak se v šesti epizodách - ve dvou režiséra Tauše vystřídá pětadvacetiletý Matěj Chlupáček - podaří udržet rytmus příběhu. Ten se později ještě rozkošatí, když se zaměří i na vietnamské postavy. A půjde také o vztahy mezi nimi.

To, že jeho postavy umí fungovat solitérně, už scenárista Šifra prokázal. Zrádci jsou však příběhem, kde je emocionalita svázaná i s přátelstvím Davida a Reného, hrdinova vztahu k rodičům a také k policistce, kterou hraje Lenka Krobotová. Její postava získává na důležitosti a kromě pátrání po zločincích se snaží vyvázat z patriarchálního uspořádání - doma i v práci.

Ambiciózní vyprávění z drogového prostředí asi nebude diváckou "bombou" srovnatelnou s loňským Mostem!. Má ale výhody: může se nabízet do zahraničí, jako seriály české pobočky HBO, a oproti konkurenčním detektivkám zaujme věkem hlavního hrdiny. Málokdy na obrazovkách vídáme protagonistu mladé generace.

Díky osobitosti Zrádců by se také - po Modrých stínech a Vodníkovi - definitivně mohlo rozkřiknout, že nic jako díla Viktora Tauše o současnosti divák v českých televizích neuvidí.