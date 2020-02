Kultovní Přátelé se opět sejdou před kamerou. Nový díl seriálu odvysílá v květnu HBO

Po více než 15 letech od odvysílání poslední epizody společně postavy Rachel, Moniky, Phoebe, Joeyho, Chandlera a Rosse natočí další, speciální díl. Informovala o tom chystaná streamingová služba HBO Max, která se divákům představí v květnu. Má být jedním z hlavních lákadel pro nové předplatitele, kterým HBO Max nabídne i všech 236 starších epizod natočených v letech 1994 až 2004.

"Spojíme se s Davidem (Schwimmerem), Jennifer (Anistonovou), Courteney (Coxovou), Mattem (LeBlancem), Lisou (Kudrowovou) a Matthewem (Perrym) pro speciální pořad HBO Max, který dáme k dispozici společně s celou knihovnou všech dílů Přátel," uvedl programový ředitel stanice Kevin Reilly.

Jakou přesně bude mít nové setkání postav ze seriálu podobu, Reilly nechtěl upřesnit. Řekl jen, že nová epizoda se ponese ve stejném duchu, jako když se kdysi šestice přátel společně s diváky setkávala v reálném čase. Herci budou mít při natáčení zároveň roli producentů. Podle serveru Variety každý z nich dostane za své angažmá 2,5 milionu dolarů (asi 57 milionů korun).

"A je to tady…" komentoval oznámení HBO na Instagramu Matthew Perry. Nadšení pak na sociálních sítích ventilovaly i tisíce fanoušků.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Během deseti let se stal diváckým fenoménem, poslední epizodu na stanici NBC tak v květnu 2004 sledovalo jen v Americe přes 52 milionů diváků. Přes pozdější časté spekulace o možném návratu to bylo naposledy, co se Přátelé v premiéře objevili.