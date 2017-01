Vznikne Trainspotting 3? Už to řešíme s producenty, máme i příběh, říká herec Robert Carlyle

před 3 minutami

Světová premiéra T2 Trainspottingu proběhla teprve před pár dny a producenti již teď uvažují třetím díle. Ten by měl vycházet z nové knihy Irvina Welshe a bude vyprávět o Begbiem, který se odstěhoval do Kalifornie, kde se živí jako sochař.

Pokračování kultovního filmu Trainspotting z roku 1996 mělo začátkem týdne premiéru v Edinburghu a herec Robert Carlyle, který ve filmu ztvárnil Begbieho, v jednom z rozhovorů s novináři připustil, že možná vznikne i třetí díl. Píše o tom web deníku The Guardian.

„Mluvil jsem o tom už s producenty,“ připustil Carlyle před světovou premiérou T2 Trainspottingu. „Jsem pro do toho jít, takže možná nevidíme Begbieho naposledy,“ dodal herec.

Druhý díl Trainspottingu vychází z Welshovy knihy Porno, která vyšla v roce 2002. Loni spisovatel vydal knížku The Blade Artist, jejíž děj se točí okolo zestárlého Begbieho, který v sobě objevil sochařské sklony a žije v Kalifornii s novou rodinou. A právě to by mělo být hlavním námětem chystaného pokračování.

„Až uvidíte T2, poznáte i druhou stránku Begbieho. Uvidíte, že je schopný i jiných emocí než hněvu. Mám radost, že se ukázala tahle tvář Begbieho."

T2 Trainspotting bude mít premiéru v českých kinech již 16. února a v hlavních rolích se představí staří známí herci z prvního dílu (Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner).

Ostrovní recenze na snímek režiséra Dannyho Boylea jsou vesměs kladné. Kritici filmu vyčítají zejména silnou inspiraci v klasice z roku 1996. T2 má například podle filmového publicisty deníku The Guardian stále energický ráz, tentýž vzdorovitý pesimismus a nepodobá se žádnému jinému filmu.

Trainspotting 2 - trailer | Video: Sony Pictures | 01:55

autor: Kultura