Ve věku 53 let zemřel Eric Dane. Hrál doktora Sloanea v seriálu Chirurgové

Americký herec Eric Dane, který se do paměti diváků asi nejvíce zapsal jako pohledný doktor Mark Sloane ze seriálu Chirurgové, ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 53 let a jeho smrt následovala necelý rok poté, co veřejnosti oznámil, že trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). S odvoláním na hercovu rodinu o tom v pátek informovala agentura Reuters.
Svou nejznámější roli plastického chirurga Marka Sloana hrál Dane 15 let. Zářil také v seriálech Euforie nebo Čarodějky, a kromě několika dalších rolí v jednotlivých epizodách seriálů, jako je Ženatý se závazky, Báječná léta nebo Odpadlík, si zahrál také v řadě filmů. Patřila mezi ně i akční komedie z roku 2024 Mizerové: Na život a na smrt, kde ztvárnil roli hlavního padoucha.
"Eric Dane zemřel ve čtvrtek odpoledne po statečné bitvě s ALS," uvedla jeho rodina v prohlášení. "Poslední dny strávil obklopen drahými přáteli, svou oddanou manželkou a jejich dvěma nádhernými dcerami Billie a Georgií, které byly středobodem jeho světa."
ALS je závažné, progresivní neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje ochrnutí svalů kvůli odumírání motorických neuronů v mozku a míše. Nemocný postupně ztrácí schopnost pohybu, řeči, polykání a dýchání, avšak jeho mentální schopnosti a vědomí zůstávají zachovány. ALS je v současnosti nevyléčitelná, léčba se zaměřuje na zmírnění příznaků.
"Eric se stal během svého boje s ALS vášnivým zastáncem osvěty a výzkumu a byl odhodlán změnit život ostatních, kteří čelí stejnému boji," dodala hercova rodina.
Navzdory sankcím do Ruska stále proudí klíčové suroviny z Evropy. Investigace serveru The Kyiv Independent odhalila síť firem, které Moskvě dodávají glycerin na výrobu výbušnin i aditiva pro vojenskou techniku. Stopy vedou k ruské rozvědce GRU i k tajné službě FSB. Evropské úřady přitom tyto obchody často přehlížejí kvůli mezerám v pravidlech, která vývoz glycerinu zatím neomezují.
Socha, za jejíž nalezení potomci rodu Augusta Löw-Beera vypsali odměnu, se našla
Socha, kterou hledali potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera, se našla. Ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc Českému rozhlasu Brno potvrdil, že je uložená v depozitáři muzea ve Vyškově. Za nalezení sochy vypsali potomci rodiny začátkem února odměnu milion korun.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj ve čtvrtek na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné "dobré" rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.
Výpadek ropovodu Družba: Maďarsko sáhne do strategických zásob ropy
Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.