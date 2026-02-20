Přeskočit na obsah
Film

Ve věku 53 let zemřel Eric Dane. Hrál doktora Sloanea v seriálu Chirurgové

ČTK

Americký herec Eric Dane, který se do paměti diváků asi nejvíce zapsal jako pohledný doktor Mark Sloane ze seriálu Chirurgové, ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 53 let a jeho smrt následovala necelý rok poté, co veřejnosti oznámil, že trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). S odvoláním na hercovu rodinu o tom v pátek informovala agentura Reuters.

Los Angeles Premiere Of Prime Video's "Countdown"
Americký herec Eric Dane v červnu 2025 v Los Angeles. Foto: Profimedia
Svou nejznámější roli plastického chirurga Marka Sloana hrál Dane 15 let. Zářil také v seriálech Euforie nebo Čarodějky, a kromě několika dalších rolí v jednotlivých epizodách seriálů, jako je Ženatý se závazky, Báječná léta nebo Odpadlík, si zahrál také v řadě filmů. Patřila mezi ně i akční komedie z roku 2024 Mizerové: Na život a na smrt, kde ztvárnil roli hlavního padoucha.

"Eric Dane zemřel ve čtvrtek odpoledne po statečné bitvě s ALS," uvedla jeho rodina v prohlášení. "Poslední dny strávil obklopen drahými přáteli, svou oddanou manželkou a jejich dvěma nádhernými dcerami Billie a Georgií, které byly středobodem jeho světa."

ALS je závažné, progresivní neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje ochrnutí svalů kvůli odumírání motorických neuronů v mozku a míše. Nemocný postupně ztrácí schopnost pohybu, řeči, polykání a dýchání, avšak jeho mentální schopnosti a vědomí zůstávají zachovány. ALS je v současnosti nevyléčitelná, léčba se zaměřuje na zmírnění příznaků.

"Eric se stal během svého boje s ALS vášnivým zastáncem osvěty a výzkumu a byl odhodlán změnit život ostatních, kteří čelí stejnému boji," dodala hercova rodina.

