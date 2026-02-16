Zemřel Robert Duvall, proslavily ho role ve filmech Kmotr a Apokalypsa

Světově proslulý herec Robert Duvall, známý především z filmů Kmotr a Apokalypsa, zemřel ve věku 95 let. Podle prohlášení jeho PR agentury jménem manželky Luciany zemřel v neděli pokojně ve svém domě ve městě Middleborough v americkém státě Virginia. O úmrtí informovala v pondělí stanice CNN.
Robert Duvall se narodil v San Diegu v Kalifornii, jeho otec sloužil jako profesionální námořní důstojník. Během své rozsáhlé kariéry si zahrál rozmanité role, od kovbojů po vojáky. Studoval na Principia College v Illinois a během korejské války působil v armádě. Po návratu do civilního života se přestěhoval do New Yorku, kde se věnoval herectví pod vedením renomovaného učitele Sanforda Meisnera.
Jednou z nejvýraznějších rolí Duvalla byla postava Toma Hagena, tedy hlavního poradce klanu Corleonů, ve filmu Francise Forda Coppoly Kmotr. Za tento výkon získal svou první ze sedmi nominací na Oscara a o dva roky později si roli zopakoval ve snímku Kmotr II. Kvůli neshodám ohledně honoráře se však neobjevil v dlouho odkládaném pokračování Kmotr III.
Během své kariéry se Duvall podílel na řadě významných filmů a televizních projektů, čímž si vybudoval pověst jednoho z nejuznávanějších herců své generace.
Duvall byl čtyřikrát ženatý. S Barbarou Benjaminovou žil v letech 1964 až 1981, s Gail Youngsovou v letech 1982 až 1986, se Sharon Brophyovou v letech 1991 až 1995 a s Lucianou Pedrazou, kterou si vzal v roce 2005. Děti neměl.
Více než sto lidí přišlo uctít památku ruského opozičního politika Navalného
Více než stovka lidí v pondělí večer v Praze na náměstí Borise Němcova přišla uctít památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky opozice, kde červený pruh v trikolóře nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to dnes agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Nor, který zahodil hůlky a utekl k lesu, promluvil. Přišel o člověka, jehož miloval
Olympijským vítězem ve slalomu se stal v italském Bormiu Švýcar Loic Meillard. Druhé kolo přitom mělo dramatické vyvrcholení. Vedoucí muž po prvním dějství, Nor Atle Lie McGrath, v úplně poslední jízdě chyboval a nedokončil. Obrovské zklamání pak vyjádřil málo vídaným způsobem.
„Lidský svět mi dává čím dál tím menší smysl,“ říká malíř Martin Salajka
V pražské Trafo Gallery je až do 22. února k vidění výstava malíře Martina Salajky (*1981) s názvem Nebula, která vychází z jeho dlouhodobého a intenzivního vztahu k přírodě. Autor v obrazech zachycuje osobní prožitek krajiny jako prostoru neustálého pohybu, proměny a napětí mezi životem a zánikem.
ŽIVĚMinistr pojede do USA na první zasedání Rady pro mír jako pozorovatel, potvrdil to i Babiš
Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal dnes odpoledne server SeznamZprávy. Informaci následně potvrdil mluvčí ministerstva Adam Čörgő a premiér Andrej Babiš.