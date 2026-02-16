Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Zemřel Robert Duvall, proslavily ho role ve filmech Kmotr a Apokalypsa

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Světově proslulý herec Robert Duvall, známý především z filmů Kmotr a Apokalypsa, zemřel ve věku 95 let. Podle prohlášení jeho PR agentury jménem manželky Luciany zemřel v neděli pokojně ve svém domě ve městě Middleborough v americkém státě Virginia. O úmrtí informovala v pondělí stanice CNN.

FILE PHOTO: Actor Robert Duvall poses for a portrait in Beverly Hills, California
Světově proslulý herec Robert Duvall, známý především z filmů Kmotr a Apokalypsa, zemřel ve věku 95 let.Foto: REUTERS
Reklama

Robert Duvall se narodil v San Diegu v Kalifornii, jeho otec sloužil jako profesionální námořní důstojník. Během své rozsáhlé kariéry si zahrál rozmanité role, od kovbojů po vojáky. Studoval na Principia College v Illinois a během korejské války působil v armádě. Po návratu do civilního života se přestěhoval do New Yorku, kde se věnoval herectví pod vedením renomovaného učitele Sanforda Meisnera.

Související

Jednou z nejvýraznějších rolí Duvalla byla postava Toma Hagena, tedy hlavního poradce klanu Corleonů, ve filmu Francise Forda Coppoly Kmotr. Za tento výkon získal svou první ze sedmi nominací na Oscara a o dva roky později si roli zopakoval ve snímku Kmotr II. Kvůli neshodám ohledně honoráře se však neobjevil v dlouho odkládaném pokračování Kmotr III.

THE GODFATHER ROBERT DUVALL, MARLON BRANDO THE GODFATHER
Robert Duvall a Marlon Brando ve filmu Kmotr.Foto: Profimedia

Během své kariéry se Duvall podílel na řadě významných filmů a televizních projektů, čímž si vybudoval pověst jednoho z nejuznávanějších herců své generace.

FILE PHOTO: U.S. actor Robert Duvall dons a raincoat and thick-rimmed glasses to portray Nazi Adolf Eichmann dur..
Americký herec Robert Duvall ztvárňující nacistu Adolfa Eichmanna během natáčení filmu „Muž, který chytil Eichmanna".Foto: REUTERS

Duvall byl čtyřikrát ženatý. S Barbarou Benjaminovou žil v letech 1964 až 1981, s Gail Youngsovou v letech 1982 až 1986, se Sharon Brophyovou v letech 1991 až 1995 a s Lucianou Pedrazou, kterou si vzal v roce 2005. Děti neměl.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
pietní shromáždění za Alexeje Navalného, květiny, svíčky, pietní místo
pietní shromáždění za Alexeje Navalného, květiny, svíčky, pietní místo
pietní shromáždění za Alexeje Navalného, květiny, svíčky, pietní místo

Více než sto lidí přišlo uctít památku ruského opozičního politika Navalného

Více než stovka lidí v pondělí večer v Praze na náměstí Borise Němcova přišla uctít památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky opozice, kde červený pruh v trikolóře nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama