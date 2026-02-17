Přeskočit na obsah
Film

V Praze v úterý ráno začalo poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou

ČTK

Ve velkém sále kina Lucerna na pražském Václavském náměstí začalo v úterý ráno poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou. Vzdát hold herečce mohou zájemci na pietním místě do 13:00.

ČR-film-divadlo-pietní-Brejchová-FASTPIX
Na pódiu kinosálu Lucerna vzniklo v úterý 17. února pietní místo s množstvím květin, kde se lidé mohou rozloučit se zesnulou herečkou Janou Brejchovou..Foto: ČTK
Brejchová zemřela po dlouhé nemoci 6. února ve věku 86 let. Pohřeb se uskutečnil podle informací Blesku v pondělí, kdy se s herečkou na tajném obřadu rozloučily zhruba dvě desítky nejbližších.

Na pódiu kinosálu Lucerna vzniklo v úterý 17. února pietní místo s množstvím květin. Mezi nimi je například smuteční věnec od prezidenta Petra Pavla a jeho manželky nebo Státního fondu audiovize. Lidé mohou zapsat svá slova do kondolenční knihy. Brejchovou připomíná promítání smyčky na plátně, sestavené ze sestřihu jejích filmů.

Mezi přítomnými se mimo jiné objevila režisérka, scenáristka a herečka Eva Toulová. "Paní Brejchová byla jednou z největších ikon českého filmu a asi moje nejoblíbenější česká herečka. Srdcovou záležitostí je pro mě film Noc na Karlštejně. To, co nám jako herečka předala, určitě části lidem pomáhalo překonávat nějaké těžké chvíle," řekla Toulová.

Vzkaz k dnešnímu poslednímu rozloučení s Brejchovou zaslala také zpěvačka Helena Vondráčková. "Ráda bych se dnes posledního rozloučení zúčastnila, ale mám koncert ve Velkém Meziříčí, kam musím už dopoledne odjet. Jany jsem si velice vážila, často na ni v posledních dnech vzpomínám. A to především na svých koncertech, kde mám tu čest zpívat titulní píseň z krásného filmu Noc na Karlštejně, v němž si Jana zahrála a já jsem jí mohla díky této písničce propůjčit svůj hlas," uvedla zpěvačka ve vyjádření pro média.

Veřejné rozloučení v Lucerně, které organizuje rodina, se koná bez proslovů a oficiálních hostů. Je pouze tichou vzpomínkou. Pozůstalí nevyužili návrh ministrů Borise Šťastného (Motoristé) a Oto Klempíře (za Motoristy) na pohřeb se státními poctami.

Ač neměla herecké vzdělání, Brejchovou do svých filmů obsazovali přední režiséři od 60. let. Vytvořila kolem sta filmových a televizních rolí. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Získala řadu cen, proslula nejen v Československu, ale také v zahraničí. Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.

K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.

ČEPRO
ČEPRO
ČEPRO

Čepro loni zvýšilo provozní zisk o deset procent

Státní distributor paliv Čepro loni zaznamenal neauditovaný provozní zisk před zdaněním více než 2,79 miliardy korun. Meziročně si tak polepšil přibližně o deset procent. Tržby podniku činily téměř 78,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o více než 1,5 miliardy korun. V úterý to oznámil podnik Čepro. Podle podniku jde o dosud nejlepší hospodářské výsledky v historii firmy.

