Obrazem: Krásky v nesnázích i charakterní královny. Nejslavnější role Jany Brejchové

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmovém muzikálu Noc na Karlštejně.
S Vladimírem Menšíkem ve filmu Štěňata (1957).
Jana BREJCHOVÁ
Jana Brejchová, Vlastimil Brodský a Karel Höger ve filmovém muzikálu Noc na Karlštejně.
Ve třinácti letech ji objevil režisér Ladislav Helge, když hledal dívku do filmu Olověný chléb. Po svém debutu šla Brejchová dělat písařku a starala se o mladší sourozence.
56 fotografií
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmovém muzikálu Noc na Karlštejně. |
V pátek ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci legendární česká herečka Jana Brejchová. Brejchová účinkovala ve více než stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen. K těm nejvýznamnějším patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Noc na Karlštejně, Zabil jsem Einsteina, pánové a další. Hrála i v televizních seriálech a divadle.

Hvězda v nehvězdné době. Jana Brejchová měla pohled Mony Lisy

Zemřela Jana Brejchová. Vedle Olgy Schoberová jediná československá herečka, která byla v poválečné státní kinematografii navzdory společenským podmínkám hlasitě označována za hvězdu. Nedržela se jednoho typu rolí, filmovým obrazům vládla s elegancí a nebezpečnou křehkostí.

Riskovala kvůli fotce. Lyžařku napadla vzácná šelma, krvavý útok zachytila kamera

Lyžařka v severozápadní Číně utrpěla vážná zranění poté, co se rozhodla přiblížit ke sněžnému leopardovi a zvíře zblízka vyfotografovat. Vzácné setkání, které mělo zůstat jen u pozorování z dálky, se tak náhle proměnilo v dramatický boj o život. Útok, zachycený na video, na sociálních sítích znovu otevřel otázku, kde končí lidská zvědavost a začíná mnohdy netušené nebezpečí divoké přírody.

