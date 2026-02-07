Obrazem: Krásky v nesnázích i charakterní královny. Nejslavnější role Jany Brejchové

V pátek ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci legendární česká herečka Jana Brejchová. Brejchová účinkovala ve více než stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen. K těm nejvýznamnějším patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Noc na Karlštejně, Zabil jsem Einsteina, pánové a další. Hrála i v televizních seriálech a divadle.
KVÍZ: Zimní olympiáda odstartovala. Otestujte se, zda jste expert, nebo jen sváteční divák
Olympijské ohně – letos dva – už planou a pětadvacáté zimní hry v Milánu a Cortině oficiálně odstartovaly. Je tedy nejvyšší čas si otestovat, jak jste připraveni na všechny sportovní momenty, rekordy i legendární události zimních olympiád.
Příběh Sáblíkové je inspirací. Smutné, že Češi nemají halu, hlásí německá šampionka
Pošesté, ale už opravdu naposledy. Česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se letos loučí nejen se závody pod pěti kruhy, ale i s celou kariérou. V sobotu ji čeká první závod olympijských her v Miláně na 3000 metrů. Její konec komentují i velká jména tohoto sportu.
Riskovala kvůli fotce. Lyžařku napadla vzácná šelma, krvavý útok zachytila kamera
Lyžařka v severozápadní Číně utrpěla vážná zranění poté, co se rozhodla přiblížit ke sněžnému leopardovi a zvíře zblízka vyfotografovat. Vzácné setkání, které mělo zůstat jen u pozorování z dálky, se tak náhle proměnilo v dramatický boj o život. Útok, zachycený na video, na sociálních sítích znovu otevřel otázku, kde končí lidská zvědavost a začíná mnohdy netušené nebezpečí divoké přírody.