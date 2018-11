Američané natočili film o záchraně ruského prezidenta. Rusko i Ukrajina ho zakázaly

Ruská propagandistická televize Russia Today o snímku napsala, že ukazuje "bezmyšlenkovité pentagonské válečné porno plné trikových výbuchů".

Moskva/Kyjev - Ruské i ukrajinské úřady pozdržely uvedení amerického akčního filmu Útok z hlubin, v němž námořnictvo Spojených států zachraňuje ruského prezidenta před státním převratem v Kremlu. Agentura Reuters píše, že snímek mělo uplynulý čtvrtek 1. listopadu začít promítat zhruba 850 ruských kin.

Tentýž den ale tamní ministerstvo kultury oznámilo, že film nedostal potřebnou licenci. Ruské úřady údajně obdržely jen část potřebných dokumentů - chyběla prý dostatečně kvalitní druhá kopie snímku, která by byla natrvalo uložená v ruském Státním filmovém fondu.

Producenti 30. října do Moskvy zaslali další balíček, ten ale úřady zatím zřejmě nestihly zkontrolovat. Zda se film bude v Rusku promítat, tedy není jasné. Distribuční společnost Megogo Distribution podle britské BBC zatím další informace od ruského ministerstva kultury nedostala.

Film, v němž účinkují Skot Gerard Butler či Angličan Gary Oldman, líčí spiknutí, při němž se ruský prezident stane rukojmím vlastního ministra obrany. Státníka musí zachránit americké námořnictvo v čele s kapitánem ponorky.

Ruský opoziční politik Dmitrij Gudkov na Facebooku naznačil, že Kreml uvedení filmu pozastavil z politických důvodů. Podle Gudkova možná nechce podkopat obraz ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž ve vrcholných funkcích působí od roku 1999, a naznačit, že by někdo v jeho postavení mohl být svržen.

"Co se to ten prokletý Hollywood snaží ukázat? Že jednoho dne (ministr obrany Sergej) Šojgu přijde a svrhne Putina? To se jim nepodaří," glosoval ironicky Gudkov.

Nevoli Kremlu může ilustrovat také zpráva v ruské televizi Russia Today, která o filmu ve svém zpravodajství psala jako o projektu "podporovaném Pentagonem", jehož scénář "schválilo americké ministerstvo obrany" a který ukazuje "bezmyšlenkovité pentagonské válečné porno plné trikových výbuchů".

Spojitost s Pentagonem si Russia Today nevymyslela, herec Gerard Butler film podle amerického webu IndieWire.com v polovině října skutečně propagoval na tiskové konferenci velitelství amerického ministerstva obrany ve státě Virginia.

Butler zde mimo jiné sdělil, že při přípravách strávil tři dny v americké jaderné ponorce kotvící na základně v Pearl Harboru a že producenti spolupracovali s technickými odborníky z ministerstva obrany i námořnictva.

"Udělala na mě dojem hlavně brilance a skromnost námořníků, s nimiž jsem spolupracoval. Ne že bych si jich předtím nevážil, to rozhodně ano, ale teprve teď jsem s nimi strávil nějaký čas a pochopil jsem, jak přemýšlejí, nakolik musejí být agilní a tvůrčí," řekl Butler na americkém ministerstvu obrany.

Snímek Útok z hlubin (Hunter Killer), jejž pro americké studio Lionsgate natočil jihoafrický rodák Donovan Marsh, začala americká kina promítat minulý týden, po prvním víkendu utržil 6,7 milionu dolarů.

Agentura AFP ale upozorňuje, že Útok z hlubin má problémy také na Ukrajině. Podle distribuční společnosti mu v tamním uvedení rovněž brání stát. "Státní filmová komise se na něj podívala, uplatnila na něj nějaký zákon, a film zakázala," řekl AFP mluvčí distribuční společnosti Kinomania, která snímek na Ukrajině chtěla uvést 25. října.

To se ale nestalo, zmínka o filmu zmizela ze stránek Kinomanie a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla změnit, dodává AFP. Podle mluvčí Deržkina, tedy ukrajinské státní filmové komise, nicméně definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.

Podle Rádia Svobodná Evropa může být příčinou pozdržení snímku na Ukrajině tamní zákon, který zakazuje ukazovat ruské bezpečnostní síly či jejich představitele v pozitivním světle. Jeden Ukrajinec například o filmu na Facebooku ironicky napsal, že by se v narážce na hollywoodský válečný snímek Stevena Spielberga "mohl jmenovat Zachraňte vojína Putina".

Česká kina film Hunter Killer pod názvem Útok z hlubin začnou promítat 22. listopadu.

V Rusku se loni v lednu kvůli zákazu úřadů do kin nedostala ani britsko-francouzská komedie Ztratili jsme Stalina skotského režiséra Armanda Iannucciho. Satirický snímek pojednával o mocenském boji, jenž začal po smrti komunistického diktátora Josifa Stalina. Podle ruského ministerstva kultury měl film vyvolat nenávist a zášť a ničit důstojnost ruského, respektive sovětského člověka.