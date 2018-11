před 4 hodinami

Snímek nazvaný The Perfect Kiss s Lucií Vondráčkovou v hlavní roli, který nyní promítají česká kina, vznikl v Kanadě. S romantickou komedií ale nemá nic společného, je to uřvané, postavy se chovají jako desetiletá děcka bez rozumu, tvrdí kritik Kamil Fila. Divákům doporučuje, aby šli do kina v partě a ironicky se filmu smáli.