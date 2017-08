Trailer: Vítejte v tajném světě vašeho mobilu. Animák Emoji ve filmu řeší, jaký výraz je ten správný

1. 8. 2017

Emoji ve filmu. | Video: Falcon | 01:57

Alex je teenager a má mobil. Jeho zásadním prvkem je Textopolis, kde žijí všechna emoji, tedy nejrůznější "smajlíci". Textopolis má ve své centrále, jež funguje jako rušná továrna, pomoci Alexovi s komunikací se spolužačkou. "Emoji nám pomáhají se vyjadřovat i tehdy, pokud nemáme dostatek času, nejsme schopní vymyslet rozsáhlejší odpověď nebo se ji bojíme napsat," míní Tony Leondis, jeden ze scenáristů a režisér snímku Emoji ve filmu. Jak to v takové továrně na emoji chodí? Kdo vybírá smajlíky, kteří poputují sítí? A jak to nakonec s Alexem dopadne? Film jde do českých kin 10. srpna.

Související