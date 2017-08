25. 7. 2017

Trailer k filmu Lego Ninjago | Video: Vertical Entertainment CZ | 02:30

Na konci září půjde do českých kin filmové dobrodružství z legosvěta, film Lego Ninjago. Mladý Lloyd, známý také jako Zelený nindža, se společně se svými přáteli - tajnými bojovníky a držiteli titulu Lego Master Builder - zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího učitele kung-fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob. Shodou okolností je to ovšem také Lloydův otec.

