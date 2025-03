Začíná festival filmů o lidských právech Jeden svět. V Praze ho zahájila Čaputová

Dvě lidskoprávní ceny Homo Homini získali nigerijský novinář Philip Obaji a in memoriam také ukrajinská novinářka Viktorija Roščynová. V kině Lucerna pak diváci viděli první dva festivalové snímky, Vzpomínky plné přízraků a Pan Nikdo proti Putinovi.

Laureáti ceny Homo Homini podle Čaputové riskovali svobodu a život. Strach o sebe překonávali odvahou. "Dělali nebo stále dělají víc, než je běžné a co by ani nemuseli. Ale oni musejí," řekla v Pražské křižovatce slovenská exprezidentka. Připomněla svou návštěvu Ukrajiny a lidi, s nimiž se tam setkala a na něž myslí vždy, když se setká s dezinformacemi. Svoboda podle Čaputové není vstupenkou do světa bez problémů. "Boj za lidská práva a jejich obhajoba je trvalý zápas, na který nesmíme rezignovat," poznamenala.

Ceny byly letos mimořádně uděleny dvě. Philip Obaji zdokumentoval přes sto případů hrubého porušování lidských práv ze strany ruských wagnerovců. Cenu v Praze převzal sám. Řekl, že jako novinář zločiny popsat musel.

Viktorija Roščynová měla odvahu vyprávět příběhy Ukrajinců na Ruskem okupovaných územích, z čehož neslevila ani přes ohrožení osobní bezpečnosti. Roščynová zmizela v srpnu roku 2023 a podle zprávy ruského ministerstva obrany zemřela při převozu do vězení. Několik novinářských organizací zdokumentovalo její osud ve snímku Vikrorijina poslední reportáž, který v sobotu uvede Světozor. Cenu převzala šéfredaktorka internetových novin Sevhil Musajevová-Borovyková od novináře, který sám prošel ruským zajetím, Maksymem Butkevyčem.

Festival má dvě hlavní soutěže - mezinárodní a českou. Udělena bude také cena, o které hlasují diváci při odchodu z kina. Více než stovka dokumentů pojednává od širokého záběru témat, od války přes bídu, migraci, oklešťování svobody, ekologické otázky po rodinná dramata a psychologické postřehy.

Festival se nejprve koná v Praze, po mnohých projekcích následují debaty s tvůrci z celého světa. U kina Lucerna a u Městské knihovny v Praze vznikly dva infostánky, v nichž je možné koupit lístky.

Ve čtvrtek večer se v kině Lucerna bude promítat dokumentární film Ta druhá o sourozencích dětí se speciálními potřebami, takzvaných skleněných dětech. Režisérka Marie-Magdalena Kochová vypráví příběh osmnáctileté Johany, která pomáhá s každodenní péči o mladší sestru s handicapem, autismem, zatímco její spolužáci a vrstevníci na malém městě prožívají hlavně maturitu, vztahy a své plány. Film v březnu vstoupí i do českých kin.

"Johanin příběh je také mým příběhem a příběhem milionů dalších lidí po celém světě žijících v podobné situaci. I já jsem sestrou holčičky s postižením. Vyrůstala jsem po jejím boku v milující rodině a vím, že situace nebyla jednoduchá pro nikoho," řekla Kochová. S uvedením filmu se pojí kampaň Jsme ti druzí, která chce otevřít veřejnou debatu o skleněných dětech.

Filmy se letos budou promítat celkem v 57 tuzemských městech do 27. dubna, v Praze do 20. března. Zamíří také do škol. Hlavním pořadatelem festivalu je Člověk v tísni, jeho zástupce Petr Štefan dnes v Lucerně řekl, že Jeden svět je největším festivalem lidskoprávních filmů na světě.