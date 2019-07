Kapitán Picard zestárl, ale nezměkl. Vrací se hvězdy Star Treku: Nové generace

V novém sci-fi seriálu ze světa Star Treku se oblíbený kapitán vesmírné lodi Jean-Luc Picard znovu setká s androidem a důstojníkem Datem i dalšími kolegy z dlouholeté ságy. Na veletrhu Comic-Con v kalifornském San Diegu to o víkendu oznámili tvůrci seriálu.

Britský herec Patrick Stewart si zopakuje roli Picarda, kterou ztvárnil v letech 1987 až 1994 v televizním seriálu Star Trek: Nová generace i čtyřech samostatných filmech, naposledy v Star Treku X: Nemesis z roku 2002.

Na Comic-Conu to byl právě Stewart, kdo davu zhruba 6500 fanoušků představil první trailer z nového seriálu nazvaného jednoduše Star Trek: Picard.

Záběry obsahují několik překvapení, například účinkování Brenta Spinera ze Star Treku: Nové generace, který si zopakuje roli Data. Jedenapadesátiletá Jeri Ryanová byla znovu obsazena do role takzvané Sedmé z devíti, dívky asimilované Borgy a později osvobozené. Ryanová postavu hrála v seriálu Star Treku: Vesmírné lodi Voyager z let 1995 až 2001.

Devětasedmdesátiletý Patrick Stewart řekl, že opakovaně odmítal nabídky na to, aby se do světa Star Treku vrátil. Postoj přehodnotil poté, co příběh nového seriálu probral se scenáristy.

"Věděl jsem, že se chystá něco mimořádného, a chtěl jsem toho být součástí," řekl na Comic-Conu Stewart. "Je opravdu velkým, velkým potěšením tu s vámi být," dodal.

Star Trek: Picard bude mít příští rok premiéru v USA ve videotéce CBS All Access, tedy placené službě televize CBS. Na zbylých zhruba 200 světových trhů se dostane prostřednictvím platformy Amazon Prime Video.

Seriál se má odehrávat 20 let poté, co se kapitán Picard naposledy objevil na obrazovce. V traileru žije na samotě v důchodu a stará se o rodinnou vinici, dokud se nesetká s ohroženou mladou ženou. Kvůli ní znovu sestaví posádku a vrátí se do kosmu.

"Co tady ksakru děláte, Picarde? Zachraňujete galaxii?" ptá se ho ve videu Sedmá z devíti.

K dalším hercům, kteří si zopakují role ze Star Treku: Nové generace, patří Jonathan Del Arco jako Hugh, Jonathan Frakes v roli prvního důstojníka Williama Rikera nebo Marina Sirtisová coby poradkyně Deanna Troi.

Podle výkonného producenta Alexe Kurtzmana se seriál zaměřuje na Picarda v době, kdy se kapitán znovu vrací k některým svým životním rozhodnutím a rozhoduje se "bojovat za to, na čem opravdu záleží".

"Věk nezmírnil jeho pevnost charakteru, jen pozměnil okolnosti," popisuje Kurtzman. "Picard musí hledat spřízněné duše a na to potřebujete, aby duše zažila temnou chvilku, ze které vyjde světlejší a jasnější."

Podle televize CNET se na novém seriálu o Picardovi jako scenárista podílí mimo jiné spisovatel Michael Chabon. Ten kapitána označuje za "přesně ten typ hrdiny, jakého dnes potřebujeme".

První dvě epizody natočí Hanelle Culpepperová, některou má režírovat herec Jonathan Frakes alias Riker.

Producenti dále na Comic-Conu oznámili, že chystají dalších šest krátkých epizod Star Treku čítajících 10 až 15 minut. Jedna z nich bude sloužit jako upoutávka na seriál Star Trek: Picard.