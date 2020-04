Návrat admirála Picarda: Star Trek dle spisovatele Chabona umí ničit i zahradničit

„Máš ráda Sherlocka Holmese?“ ptá se holčička mladé dívky uprostřed roubené chalupy. Za domem záhon s rajčaty, na zahradě pec na pizzu, jen tři měsíce na obloze naznačují, že jde o scénu z nového Star Treku.

Seriál nazvaný Star Trek: Picard se stal nejsledovanějším pořadem streamovací platformy stanice CBS, u nás si ho lze pustit na Amazonu a pozornost zaslouží už proto, že jde o první televizní počin spisovatele Michaela Chabona. Šestapadesátiletý držitel Pulitzerovy ceny a autor románů Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye či Židovský policejní klub má Star Trek rád od dětství. A především je velkým obhájcem populární zábavy.

"Zavání opalovacím krémem a rozteklým nanukem, mastnotou popcornu z vestibulu kina, karaoke a jägermeisterem," popisuje spisovatel Michael Chabon v jednom eseji, proč slovo zábava nemá dobrou pověst. "Zastírá černé srdce života a jeho jiskření přehlušuje halogenovým osvětlením," dodává poeticky. Sám ale oponuje, že zábava je "každý požitek plynoucí ze setkání pozorného ducha s literárním textem" a ten požitek neváhá hledat v díle spisovatele Vladimira Nabokova stejně jako v komiksech o Sandmanovi.

V novém seriálu Star Trek: Picard jeho tvůrce Chabon dokazuje, že výše psané platí také pro díla audiovizuální. Žánrová zábava může přinášet požitek a nemusí zavánět mastnotou.

Návrat slavného kapitána Jeana-Luca Picarda, hrdiny seriálu Star Trek: Nová generace a několika filmů z tohoto univerza, pochopitelně stojí především na tváři a účastí devětasedmdesátiletého herce Patricka Stewarta, který se po letech vrací na palubu vesmírného plavidla. Nikoli však své slavné Enterprise.

Chabon od prvních chvil ukazuje, že je jak znalcem startrekovského vesmíru, tak autorem, který si potřebuje hrát s jeho klišé. Sám v jednom rozhovoru naznačil, že když koncem 80. let sledoval první řadu Nové generace, zprvu ji nesnášel. Nemohl si zvyknout na nového kapitána i spoustu dalších věcí.

Jeho návrat k hrdinovi Picardovi se teď nese v melancholičtějším duchu. Ty tam jsou zvolání z úvodu Nové generace: "Vesmír a jeho hranice. Takové jsou cesty hvězdné lodi Enterprise, která pokračuje ve výpravách za poznáním nových světů, za poznáním nových forem života a nových civilizací. Odvážně se pouští tam, kam se dosud nikdo nevydal." Hned poté v první epizodě tehdejší série kapitán Picard do svého deníku poznamenává: "Zatím se začínám sžívat s lodí Enterprise. Dosud mě udivuje její velikost a dokonalost."

Étos optimismu a jasného směru vpřed je v seriálu Star Trek: Picard ten tam. Cesta mezi hvězdy má mnohem temnější rozměr, je plná starých křivd, nic není nablýskané ani dokonalé.

Přitom hned první dialog Nové generace obsahoval prvek, u kterého si lze snadno představit, že musel Chabona nadchnout: debata na velitelském můstku mezi kapitánem Picardem a androidem Datem se točila kolem toho, že umělý výtvor Dat nezná pojem čenichat. To je přitom slovo jako z Chabonova slovníku.

A milovník Sherlocka Holmese Chabon jako by v Picardovi opravdu s nasazením nejlepšího detektiva čenichal všude možně po startrekovském vesmíru, aby našel tón, který nezneuctí podstatu série, ale který fanoušci příliš neznají.

Hned úvod tak admirála ve výslužbě Picarda nachází uprostřed vinic, daleko od hvězdných bitev a mimozemšťanů. V neklidných snech vzpomíná na dávného přítele Data, jenže v tomhle světě už syntetické bytosti neexistují. Až do té doby, než se jedna androidka objeví doma u Picarda a ten se na stará kolena vydává zpět do kosmu - v nemilosti těch, pro něž býval vzorem.

Sám Chabon poznamenal, že by si dovedl představit, jak se seriál odehrává jen uprostřed francouzských vinic a jediní mimozemšťané by byli dva Picardovi pomocníci fiktivní rasy Romulanů. "Picard by možná vyřešil nějakou drobnou záhadu, třeba jak z místní zvonice zmizel starý zvon, takový seriál bych s chutí napsal," zasnil se spisovatel s vědomím, že na takové dílo asi fanoušci Star Treku ani televizní producenti nejsou připraveni.

Přesto jeho Star Trek kromě podivných mimozemských objektů a hlučných bitev v klíčových momentech sedí na zemi. Metaforicky i doslova se přehrabuje v půdě.

Místo epizodického vyprávění se rozvíjí jediný příběh nezvyklé nové posádky, která nečelí jen nepřátelům, ale stejnou měrou vlastním pochybám a temným stránkám. "Mají ve skříních víc kostlivců, než měl kdokoli z vás," říká Picard na adresu nové posádky jednomu starému známému z můstku lodi Enteprise.

Hrdinové původního seriálu se v novince objevují pozvolna, jejich role je mnohdy klíčová, ale Star Trek: Picard na nich nestojí.

Michael Chabon vykresluje svět, kde není hodná federace a proti ní nepřátelé kdesi na hranicích známého vesmíru. Zrada, omyly, pochyby se odehrávají už na samotném můstku lodi. "Nezachránil jsi ve své době dost planet?" zpochybňuje Picard v jednu chvíli smysl nového dobrodružství a snažení.

Právě tyto melancholické okamžiky, kdy se tvůrci věnují postavám více než vyprávění dobrodružného příběhu, k seriálu přitáhnou i diváky, kterým mimozemské rasy Borgů či Romulanů příliš neříkají. To ostatně romanopisec Chabon uměl vždy, otřít se o detektivku či superhrdinské komiksy, aniž by psal jen pro milovníky těchto žánrů.

Přitom je to stále Star Trek dostatečně prosycený až nerdovskými debatami v technologickém žargonu, Star Trek, který dovede uspokojit fanoušky. Byť jak sám Chabon poznamenal, nikoli ty militantní, kteří nenávidí změny a kteří nepochopili původní poselství, jak ho v 60. letech minulého století stvořil autor ságy Gene Roddenberry - jako vizi různorodé společnosti, kde mají místo různé rasy, ať už ty pozemské, nebo mimozemské.

Chabon některými zvraty popichuje přesně tyto konzervativní, až bigotní fanoušky, třeba když některé postavy nechává umřít, nebo když reinterpretuje povahu rasy Borgů. A byť se v předposlední epizodě ztratí ve snaze vše relativizovat, i tak je jeho Star Trek poctou s přiměřenou porcí nostalgie i svěží podívanou, jež naplňuje slovo zábava v onom chabonovském ražení. V tom, kde se čerpá ze samotného původu anglického slova "entertainment", kdy šlo o vzájemnou podporu, třeba dvou stromů.

Nový Star Trek také potřebuje tyto dva "kmeny", autora a aktivního diváka. Ti dva jsou do sebe zaklesnuti a společně pátrají uprostřed vesmíru - mezi lasery, bitvami a tunely do jiných dimenzí - po tom, po čem pátrá nejen každá dobrá sci-fi, ale každé umění. Po podstatě mezilidských vztahů.