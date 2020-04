Film z vietnamské války se Samuelem L. Jacksonem uvede Jákl na webu

Českou premiéru snímku Nejvyšší pocta, který koprodukoval, uvede režisér a producent Petr Jákl na novém filmovém portálu Vašekino.cz. Chce tak v současné nepříznivé situaci podpořit biografy i neziskovou organizaci, jimž věnuje výdělek ze streamu.

Snímek nazvaný Nejvyšší pocta režíroval Todd Robinson, jednu roli v něm ztvárnil známý americký herec Samuel L. Jackson.

Válečné drama mělo v amerických kinech premiéru v lednu pod názvem The Last Full Measure. Vypráví skutečný příběh zdravotníka amerického letectva, jehož statečnost ve Vietnamu zachránila desítky životů. Když se jeho osudem o tři dekády později začne zabývat ambiciózní byrokrat z Pentagonu, odhalí utajované skutečnosti, jejichž zveřejnění jej může stát víc než kariéru.

Na velká plátna českých kin snímek momentálně nedorazí, a tak se Petr Jákl rozhodl jej představit divákům přes portál, který zprovoznila Asociace provozovatelů kin. Web pomáhá překonat kinům období, kdy jsou zavřená, a zároveň zprostředkovává sledování filmů bez reklam a ve stejné kvalitě jako v kině.

Do projektu Vašekino.cz se zapojilo přes 80 jednosálových biografů z celé republiky, lístky v ceně 70 korun se prodávají on-line přes prodejní systémy jednotlivých kin.

Nejvyšší poctu mohou diváci vidět premiérově příští čtvrtek 16. dubna od 20 hodin a ve stejný čas také v sobotu 18. dubna.

"Je jasné, že film nedostane šanci vydělat to, co v kinech, a proto další projekty čekají na jejich spuštění," uvádí Petr Jákl. "My jsme se nakonec rozhodli podpořit kina právě v této chvíli a spolu s nimi i neziskový sektor, takže celý zisk filmu ze streamingu, což bude přibližně polovina vstupného, půjde na dobrou věc. I film Nejvyšší pocta je o tom, že si lidé pomáhají a díky tomu to někam dotáhnou," doplňuje.

Zisk z takto prodaných vstupenek věnuje terapeutickému centru Modré dveře, které bylo vyhlášeno neziskovou organizací roku 2018. Poskytuje krizovou pomoc jako první záchytný bod pro děti i dospělé v krizi a následně se jim věnuje v rámci individuální i rodinné psychoterapie.

2:24 V Nejvyšší poctě účinkují Samuel L. Jackson, Christopher Plummer nebo Peter Fonda. | Video: Bioscop

V dramatu Nejvyšší pocta z dob vietnamské války kromě Samuela L. Jacksona hrají Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris nebo Sebastian Stan. Jde o poslední film, kde účinkoval Peter Fonda.

Hudbu složil Philip Klein, který je i autorem soundtracku k Janu Žižkovi, Jáklovu připravovanému celovečernímu filmu. "Tak jsme se vlastně potkali. Nadchlo mě, jak emotivní hudbu složil pro Nejvyšší poctu, a řekl jsem si, že by to byl skvělý skladatel i pro Žižku. Momentálně na hudbě k filmu Jan Žižka pracujeme a moc si to užíváme. Hudba k filmu Nejvyšší pocta byla nahrávána taky v Praze," dodává Jákl.

Snímek o Janu Žižkovi má do kin dorazit v první polovině příštího roku.