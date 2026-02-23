Snímek Jedna bitva za druhou opět boduje. Získal Cenu BAFTA za nejlepší film

Britskou cenu BAFTA za nejlepší film v neděli 22. února získal snímek Jedna bitva za druhou. Cenu Britské filmové akademie si odnesl také jeho režisér Paul Thomas Anderson. Herec Leonardo DiCaprio ve filmu ztvárnil vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři.
V klání o cenu pro nejlepšího herce DiCapria ale porazil Robert Aramayo, který ji získal za svůj výkon ve filmu Přísahám, že za to nemůžu. Film je natočen podle skutečného životního příběhu Skota Johna Davidsona, který trpí vážnou formou Tourettova syndromu.
Britští filmoví akademici ocenili výkon Jessie Buckleyové ve filmu Hamnet, který sleduje snahu manželského páru Agnes a Williama Shakespearových vyrovnat se se smrtí syna.
Agentura AP uvádí, že film Jedna bitva za druhou získal celkem šest cen BAFTA, včetně té za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli pro Seana Penna. V lednu tento snímek získal Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál.
Ceny BAFTA patří k nejvýznamnějším filmovým oceněním, které stejně jako Zlaté glóby napovídají o šancích filmů a interpretů při udílení Oscarů. Ty se budou rozdávat za tři týdny.
Ocenění BAFTA pro nejlepší dokument na dnešním slavnostním večeru získal film Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci.
Na předávání cen se sešly hollywoodské hvězdy i britské celebrity, jako je princ William s manželkou Kate nebo postavička medvídka Paddingtona, která podle médií při příchodu na slavnost vzbudila mimořádný ohlas.
Princ William, který je následníkem trůnu, stojí v čele Britské akademie filmového a televizního umění. Policie před třemi dny na 11 hodin zadržela jeho strýce Andrewa Mountbattena-Windsora kvůli podezření, že v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod, předával informace zesnulému americkému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi.
ŽIVĚČervený je novým ministrem. Pracujte s daty, ne s emocemi, šťouchl si do něj prezident
Prezident Pavel jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí, zkompletoval se tak Babišův kabinet. Premiér ho dopoledne uvede do funkce.
ŽIVĚUSA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Kdo Rusku platí válku? Na seznamu je i soused Česka
Ruská agrese na Ukrajině trvá už čtyři roky. Pokračující invaze stojí Putinův režim kromě statisíců životů také miliardy eur, respektive rublů. I po mnoha vlnách mezinárodních sankcí zůstávají fosilní paliva stěžejním zdrojem financování ruského státního rozpočtu. Na seznamu zemí, které z Moskvy stále odebírají ropu a plyn, jsou přitom také dvě středoevropské země.
Z Menšíka je světová třináctka, Kopřiva poskočil o 22 míst
Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na turnaji v Dauhá posunul ve světovém žebříčku na životní 13. místo. Maximum si vylepšil také Vít Kopřiva, který poskočil o 22 pozic na 65. příčku. Jedničkami jsou stále Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.