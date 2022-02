Slepá prostitutka prchá před vrahem. Hororový režisér Argento oprášil starý scénář

Díky pandemii koronaviru a naléhání své dcery se italský hororový režisér Dario Argento po deseti letech vrátil za kameru. Svůj nový snímek nazvaný Occhiali neri (Černé brýle) teď uvedl na festivalu Berlinale v německé metropoli.

Jak je pro Argenta typické, film kombinuje křiklavě krvavý horor, nadpřirozené prvky a stylizované scény. Naplňuje tak estetiku italského žánru giallo, jejž právě Argento roku 1977 proslavil snímkem Suspiria, překypujícím barvami i zvuky.

Jednu z postav v novince ztvárnila režisérova dcera Asia Argento. Její otec film natočil podle scénáře, jejž rozepsal koncem minulého tisíciletí. Protože s ním ale nebyl spokojený, odložil ho do šuplíku. Tam na něj teď narazila dcera.

"Ještě než začala pandemie, Asia si hledala něco ke své minulosti, k mojí minulosti, a jak procházela šuplíky, našla tenhle scénář," popsal na Berlinale režisér, který už se k natáčení vracet nechtěl. Naposledy sám stanul pouze před kamerou, když vloni ztvárnil protagonistu snímku Vortex režiséra Gaspara Noého.

Až dcera jej teď přemluvila, aby scénář dokončil. Protože od jeho vzniku uplynuly více než dvě dekády, Dario Argento do něj musel zakomponovat "novinky" jako mobilní telefony. Elektronickou syntezátorovou hudbu k filmu složil Arnaud Rebotini z francouzské kapely Black Strobe.

Ilenia Pastorelli hraje protagonistku Dianu, římskou prostitutku prchající před sériovým vrahem. Poté, co kvůli autonehodě přijde o zrak, spřátelí se s čínským sirotkem. Tomu při bouračce zahynuli rodiče.

Zvyknout si na svět, který nevidí, protagonistce pomáhá sociální pracovnice Rita hraná právě Asií Argento. Mezi ní a hrdinkou vznikne lehké lesbické pnutí. Zároveň však protagonistku celou dobu sleduje muž v bílé dodávce.

1:44 Film Occhiali neri zatím nemá českého distributora. | Video: Vision Distribution

Režisér si tak užívá scény plné násilí a krve, až se někteří diváci na projekci v Berlíně nahlas smáli.

"Chtěl jsem prostě natočit skvělý film. Důležitý film, ve kterém u mě snad poprvé bude také trocha lidské vřelosti," poukazuje autor na vztah mezi prostitutkou a chlapcem. "Je to strašidelný, ale v jádru něžný příběh," dodává Asia Argento.

Podle časopisu Deadline.com novinka místy působí skoro jako parodie na režisérovu starší tvorbu. Nedosahuje napětí ani stylizace jeho nejznámějších děl ze 70. a 80. let. Vztah mezi římskou prostitutkou a čínským sirotkem nepůsobí uvěřitelně, zvlášť když chlapec právě kvůli této ženě přišel o rodiče, a tak by jí to měl dávat za vinu.

Zatímco scény, v nichž vrah honí prostitutku, se režisérovi povedly, po psychologické stránce je vrah odbytá postava, shrnuje server.

Dle magazínu Indiewire.com si Argento od filmu zjevně sliboval návrat do formy. Ten se úplně nedostavil, za snahu si však zaslouží ocenění. Nejdramatičtější scény se nacházejí v prvním a třetím dějství devadesátiminutového snímku, jež se obě odehrávají v noci.

Kritik dalšího serveru Variety.com si myslí, že Argentova novinka je v některém ohledu až směšná, zároveň ji však neocení "jen ti, kdo dovedou zůstat imunní vůči dětinskému kouzlu loveckých psů, zatmění a vodních hadů".

Film Occhiali neri zatím nemá českého distributora, německý festival jej promítá v sekci nazvané Berlinale Special.