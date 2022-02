Pozdní sexuální probuzení. Ve filmu s Thompsonovou si důchodkyně objedná eskort

Britská herečka Emma Thompsonová ztvárnila učitelku, která díky setkání s mladým pracovníkem eskortní služby opožděně objevuje erotiku. Film nazvaný Good Luck to You, Leo Grande (Hodně štěstí, Leo Grande) měl premiéru na festivalu Berlinale.

Snímek s dvaašedesátiletou držitelkou dvou cen Oscar v hlavní roli vypráví o ovdovělé někdejší učitelce a dvojnásobné matce, která už je v důchodu. Po dlouhém rozmýšlení si zamluví hotelový pokoj a na jednu noc najímá pracovníka eskortní služby Lea Grandeho. Toho hraje devětadvacetiletý Ir Daryl McCormack, známý z fantasy seriálu Kolo času.

Učitelka, která své studentky dřív kárala za příliš krátké sukně, má za sebou 31 let manželství bez vášně. Najatému společníkovi "jasně říká, aby neměl velká očekávání, protože ona za celý život nezažila orgasmus a dvě hodiny s pohledným cizincem na tom nemohou nic změnit," popisuje server Entertainment Weekly.

Po nejistém seznámení se protagonisté sblíží a postupně si začnou vyprávět o svých životech. Přesto učitelka jen s obtížemi připouští, že by se od mladšího muže sama mohla něco přiučit. "Do toho scénáře jsem se úplně zamilovala. Líbí se mi, jak zachycuje ženskou zkušenost," řekla Thompsonová, když teď film představila na Berlinale. "Opravdu je důležité takovéhle příběhy vyprávět," zdůraznila.

Takřka celý snímek se odehrává mezi čtyřmi stěnami jednoho hotelového pokoje, kde hrdinové zažívají intenzivní vztah a prolamují tabu.

Snímek natočila Australanka Sophie Hydeová, scénář napsala britská komička Katy Brandová. S humorem i upřímností ohledává témata jako sexualitu, sebepřijetí a pozitivní přístup k vlastnímu tělu.

V klíčové scéně si nahá Thompsonová prohlíží sebe sama v obrovském zrcadle. "Tenhle záběr pro ni musel být zvlášť být obtížný. Pro nikoho z nás není snadné si jen tak stoupnout před zrcadlo, podívat se na sebe sama, a zároveň se u toho nesoudit nebo si nepřát, abychom vypadali jinak. A to všechno proto, že žijeme v kultuře, která nás nutí nenávidět vlastní tělo," míní režisérka Hydeová.

Sama Thompsonová už minulý měsíc řekla, že na této scéně s režisérkou a hercem McCormackem pracovali nejdéle. "Se Sophie i Darylem jsme ji zkoušeli úplně nazí. Bavili jsme se o našich tělech. Jaký k nim máme vztah, o jakých částech se nám mluví nejhůř, co se nám na nich líbí, jak bychom popsali tělo toho druhého," vylíčila herečka.

"Ve dvaašedesáti letech je to docela výzva," dodala Thompsonová, za jejíž život se "nic nezměnilo na tom strašném tlaku, který ženy cítí, té nutnosti být pořád a pořád hubenější".

Podle Entertainment Weekly je největší přednostní snímku právě herecký výkon Thompsonové. "Je chvíli křehká a zranitelná, vzápětí břitce duchaplná. Přesvědčivě ztělesňuje ženu, ve které se za celý život nastřádala nikdy neprojevená vášeň," píše server.

Časopis Screenrant.com dodává, že příběh pojednává také o způsobech, jimiž člověk před druhými maskuje svá zranění nebo nejistotu.

Film Good Luck to You, Leo Grande měl světovou premiéru na americkém festivalu Sundance, který se letos kvůli pandemii konal jen ve virtuální podobě. Kvůli tomu jej teď pořadatelé berlínské přehlídky nezařadili do hlavní soutěžní sekce, nýbrž do zvláštní kategorie nazvané Berlinale Special Gala. Českého distributora zatím snímek nemá.