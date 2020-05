Scorsese točí krimi o vraždách indiánů s DiCapriem a De Nirem, zaplatí je Apple

Společnost Apple získala práva na nový film hollywoodského veterána Martina Scorseseho nazvaný Killers of the Flower Moon. Ve středu o tom s odkazem na vlastní zdroje informovalo několik amerických médií.

Robert De Niro, Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio předloni v New Yorku. | Foto: ČTK/APInvision

Ve snímku Killers of the Flower Moon hlavní role ztvární pětačtyřicetiletý Leonardo DiCaprio a šestasedmdesátiletý Robert De Niro. Po snímku o ponorkách z druhé světové války Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli je to již druhý očekávaný film, na nějž obdržel práva Apple.

Killers of the Flower Moon budou opatřeny značkou Apple Original Film. Do kin po celém světě je pošle firma Paramount Pictures vlastněná mediálním konglomerátem ViacomCBS, informovaly deník Wall Street Journal a oborový časopis Deadline. Podle něj půjde o dosud největší filmový projekt Applu.

Ten předčil konkurenci jako streamovací videotékou Netflix, která také měla zájem snímek produkovat, uvedl Wall Street Journal.

K obsahu článků se Apple ani ViacomCBS nevyjádřily. Časopis Hollywood Reporter napsal, že rozpočet projektu převyšuje 150 milionů dolarů, v přepočtu 3,6 miliardy korun, z čehož DiCaprio dostane honorář zhruba půl miliardy korun a De Niro okolo 370 milionů korun. Další podobně vysoký plat má mít režisér.

Film Killers of the Flower Moon vznikne adaptací stejnojmenné knihy Davida Granna, kterou vloni v překladu Miroslava Kaftana pod názvem Krvavé prachy: Osedžské masové vraždy a zrod FBI vydalo nakladatelství Leda. Vychází z pátrání americké tajné služby po vraždách příslušníků indiánského kmene Osedžů ve 20. letech minulého století.

Osedžové před stoletím patřili k nejbohatším vrstvám tamní společnosti, na jejich území se nacházela ropa, z jejíž těžby si stavěli domy, kupovali luxusní automobily a posílali své děti na prestižní univerzity.

"Dopřávali si to nejlepší, co jim nabízela civilizace. Jejich bohatství ovšem přilákalo i to nejhorší: zkorumpované politiky, křivácké právníky, podvodníky všeho druhu - a chamtivce, zloděje, násilníky a vrahy," stojí v anotaci knihy, v níž po záhadné sérii vražd Osedžů pátrá nedávno založená FBI vedená J. Edgarem Hooverem. Na adaptaci knihy pro stříbrné plátno pracuje Eric Roth.

Scorseseho poslední film Irčan, který podle Hollywood Reporteru stál v přepočtu 5,5 miliardy korun, měl vloni premiéru na Netflixu. Firmě pomohl zvýšit počet platících předplatitelů v posledním fiskálním období a získal 10 nominací na Oscara včetně té pro nejlepší film.

Robert De Niro a Leonardo DiCaprio spolu naposledy pracovali roku 1993 na snímku Dospívání po americku. Tehdy devatenáctiletý DiCaprio později řekl, že mu právě De Niro ukázal, jak důležité je pro začínajícího herce tvrdě na sobě pracovat, doplňuje časopis Deadline.com.